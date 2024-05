Beindul az új besztercebányai kórház építése

Az új kórház 771 ágyat kínál majd, főleg egy- és kétszemélyes szobákkal, amelyekhez saját mosdó és fürdőszoba tartozik. Az intézménybe a legmodernebb orvostechnikai eszközök beszerzését ígérik, ami Dolinková szerint fontos szerepet játszhat az egészségügyi dolgozók megtartásában, hiszen a felmérések azt mutatják, hogy az orvosok és a nővérek gyakran azért is vándorolnak el más országokba, mert nem akarnak elmaradott épületekben idejétmúlt eszközökkel dolgozni. Emellett hangsúlyt fektetnek az infrastruktúra fejlesztésére is: az új intézmény mellé egy új parkolóház is felépül, mivel a besztercebányai kórházban jelenleg nagy problémát okoz a parkolás.

A munka nem áll le

Dolinková emlékeztetett, a besztercebányai intézmény felépítése annak köszönhetően valósulhat meg, hogy tavaly nyáron a hivatalnokkormány úgy döntött, átcsoportosítják a pozsonyi rázsochyi kórház felépítésére elkülönített anyagi forrásokat. A lépést élesen bírálta az Igor Matovič által vezetett Szlovákia mozgalom, amely kitartott volna a fővárosi csúcskórház elképzelése mellett. Az egészségügyi miniszter szerint ezzel beigazolódott, hogy bizonyos ellenzéki képviselők fenntartásai ellenére a tárca képes tartani a helyreállítási tervben szereplő ütemtervet.

Miriam Lapuníková, az F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház igazgatója kiemelte, a szerződés aláírását több mint hároméves előkészítő munka előzte meg. Az intézmény vezetője saját bevallása szerint tudatosítja azt a hatalmas felelősséget, amit egy csúcskórház felépítésével a csapata magára vállalt, hiszen nemcsak Besztercebánya megye, hanem az egész ország szempontjából egy létfontosságú létesítmény épül. Ehhez mérten a kórház vezetősége tárgyalásokat folytat a megyei önkormányzattal az épület elérhetőségének javítására is, de az egyeztetés részleteiről egyelőre nem tájékoztatott. Azt viszont leszögezte, hogy az új kórház felépítése a tervek szerint egyáltalán nem lesz hatással az egészségügyi ellátás folyamatos működésére.