Uniós források: párhuzamos világban a kormány és az ellenzék

A helyzet átlátását nem segíti, hogy Szlovákia hagyományosan gyenge ütemben meríti ki a rendelkezésére álló uniós pénzügyi forrásokat, az elmúlt időszakban pedig a helyreállítási tervre összpontosított a szlovákiai stratégia.

Vészharangok

A problémára Veronika Remišová, a Szlovákia mozgalom képviselője egy sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet, a véleménye szerint a vidékfejlesztési programok, illetve a helyreállítási terv forrásainak gyenge és szakszerűtlen merítése miatt fennáll a veszély, hogy a pénz egy részét vissza kell fizetni.

"Takáč és Raši miniszter urak, valamint Kmec miniszterenök-helyettes úr eurómilliárdokon ülnek, de ebből az emberekhez semmi nem jut el, mivel annyira alkalmatlanok, hogy nem tudják hozzájuk eljuttatni” – jelentette ki Remišová. A képviselő tavaly októberben a vidékfejlesztési program 267 millió eurójának veszélybe kerülésére figyelmeztetett, amelyet az év végéig kellett volna kimeríteni. Remišová szerint egyértelmű, hogy ez az összeg elveszett, a földművelési miniszter pedig fél odaállni az állampolgárok és az újságírók, illetve a földművelők elé. A képviselő szerint nem csak ezzel vannak gondjai a kormánynak, hanem a kórházak felújítására szánt források is veszélybe kerültek a programok átütemezése és késése miatt.

Remišová felhívta a figyelmet arra, hogy a 2027-ig terjedő merítési időszakra vonatkozólag csak az rendelkezésre álló források három százalékát merítették ki, az utóbbi hónapban pedig mindössze 0,23 százalékkal emelkedett ez a mutató. A politikus szerint ilyen ütemben 43 évig tart majd a programidőszak forrásainak merítése.

Az ellenzéki képviselő nincs egyedül a kritikájával, az elmúlt napokban Balík Péter, az Ódor-kormány beruházási, régiófejlesztési és informatizációért felelős minisztere is nyilatkozott a téma kapcsán egy podcastban. Balík elmondása szerint a 13 milliárdos keretösszeg parlagon hever, miközben a szabályok szerint 1,5 milliárd eurót már az év végéig el kellene költeni a támogatásból, máskülönben elveszik a pénz.

A volt tisztviselő számításai szerint Szlovákia eddig 400 millió eurót tudott kimeríteni az összegből. Balík rámutatott, kézenfekvő párhuzam adódik Cshországgal, ahol már fél éve lekötötték a vonatkozó forrásokat. Balík a környezetvédelmi és gazdasági tárcánál látja a legnagyobb elmaradásokat. A volt miniszter rámutatott egy konkrét esetre is, ami fennakadásokat okoz a pályázásban: Denisa Saková gazdasági miniszter pár hónapja a kis- és középvállalkozások számára tervezett pályázatok elhalasztásáról döntött, mivel változtak a kormány prioritásai – inkább a nagyvállalatok kapnának támogatást. Ehhez viszont az Európai Bizottság beleegyezését is meg kellett volna szerezni, de a testület elutasította a szlovák kérelmet, így csúszik a keretösszeg lehívása. Balík Richard Raši régiófejlesztésért felelős miniszter tevékenységét is kritizálta, mivel a tisztviselő képtelen menedzselni az uniós projekteket. Érdekesség, hogy a szerdán bejelentett kormányátalakítás pont Raši tárcáját érinti – a személyi változtatások miatt további csúszások történhetnek a projektek kiírásában és megvalósításában.

A kormány optimista

Richard Raši pont fordítva látja a helyzetet, szerinte az uniós merítések az előző időszakban gyakorlatilag egy kómából ébredtek fel. A miniszter szerint jelenleg 676 millió euró került elköltésre a keretből, 267 felhívást tettek közzé csaknem kilenc milliárd euró értékben, valamint további 4,66 milliárd eurót a szerződéseken keresztül lekötöttek.

Raši felhívta a figyelmet arra, hogy tizenöt hónapja, a kormányváltás idején még egyetlen eurót sem költöttek el a rendelkezésre álló keretösszegből, pedig akkor már csaknem három éve zajlott a program megvalósítása.

Ebből 29 hónapig pont Remišová, a fennmaradó időszakban pedig Balík hatáskörébe tartozott a téma. A hivatalnokkormány idején ugyan kiírtak 27 pályázatot, de a források merítéséig ebben az időszakban sem jutottak el – hívta rá fel a figyelmet a miniszter, aki szerint mindettől függetlenül érvényes, hogy az év végéig másfél millió eurót kell elköltenie Szlovákiának. Raši azonban nem lát okot a pánikra és úgy számol, hogy Szlovákia uniós viszonylatban a 14. helyen áll a források elköltésében.

A kormány mindenesetre gyorsított az ütemterven – törvénymódosításokkal, munkatalálkozókkal és a régiós fejlesztésért felelős tanács felállításával igyekeznek gyorsítani a pályázati folyamatokat.

Régi probléma

A szlovák kormánynak nem először akad gondja az uniós alapok merítésével. A 2014-20-as programidőszak végére a keretösszeg egy része, a becslések szerint összesen 800 millió euró szintén kihasználatlanul maradt, az utolsó részösszegeket az Ódor-kormány idején próbálták megmenteni átcsoportosításokkal és az alapok lehívásával. A hatóságok szerint a Szlovákia rendelkezésére álló 14,5 milliárd euróból nagyjából a keret 3-5 százaléka veszhetett el a késlekedések, a rosszul átütemezett és megírt programok miatt.

A rossz tanulságok miatt az uniós források kezelése központi módon a régiófejlesztési minisztériumhoz került, miközben a nagyjából félévente, több részletben törlesztett helyreállítási alaphoz kötődő projekteket külön miniszterelnök-helyettes menedzselte. Az idő előtti választást követően mindkét tárca vezetését a Hlas vette át.