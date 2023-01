Azután tart közgyűlést az OĽaNO, hogy eldől a mozgalom jövője, Heger távozhat

Azután tart közgyűlést az OĽaNO, hogy eldől a mozgalom jövője. Az is elképzelhető, hogy távozik Eduard Heger (OĽaNO) megbízott kormányfő és új pártot alapít – jelentette ki Igor Matovič, az OĽaNO elnöke. Hozzátette, több forgatókönyv is van, ez is a taktikájuk része, hogy biztosítsák a demokratikus pártok győzelmét a választáson.