Az új építésügyi törvény a szakmai szervezeteket is megosztja

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) szerdán a pozsonyi kormányhivatal épülete elé szervezett tüntetést, amelyen a szervezet képviselői arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a Heger-kabinet szerintük nem megfelelően kommunikál az önkormányzatokkal, nem veszi figyelembe a jogos követeléseiket, egyes törvényjavaslatai pedig már az önkormányzatok puszta működését veszélyeztetik.

N em hallgatnak rájuk

Az önkormányzatok körében a Štefan Holý (Sme rodina) kormányfőhelyettes által előterjesztett, és a kormány által már elfogadott új építésügyi törvény tervezete váltotta ki a legnagyobb felháborodást. Az új jogszabály, amely a tervek szerint jövő héten kerül a parlament elé, az önkormányzatok szerint alaposan megnyirbálja a jogköreiket, és a lakosság építésügyi eljárásokkal kapcsolatos lehetőségeit is beszűkíti. „A saját tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a kormány jogalkotási gyakorlata gyakran nincs összhangban az ezzel kapcsolatos szabályokkal, és a szociális párbeszéd is hagy kívánnivalót maga után” – figyelmeztet Branislav Tréger, a ZMOS elnöke. Szerinte a szerdai tüntetésük nem a politikusok ellen irányult, csak arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy lenne mit javítani a kormány és az önkormányzatok közötti kommunikáción. „Szeretnénk konkrét megoldási javaslatokkal hozzájárulni a törvényalkotási folyamathoz, ehhez azonban az kellene, hogy a kormány egyenrangú partnerként kezeljen bennünket” – tette hozzá Tréger.

N őne a korrupció?

Michal Kaliňák, a ZMOS szóvivője, már korábban figyelmeztetett arra, hogy az új építésügyi szabályok alaposan megkurtítanák az önkormányzatok jogköreit. „Az előterjesztett javaslat nagyban privatizálná az állam és az önkormányzatok feladatait, előnyben részesítve a magáncégeket és építésügyi befektetőket. Teljesen szembemegy a kormány céljával, amely szerint az építésügy területén is szeretnének fellépni a korrupció ellen, mivel óriási lehetőségeket teremtene a korrupciónak” – tette hozzá Kaliňák. A ZMOS képviselői szerint szeretnének egyezségre jutni a kormánnyal, ám ha ez nem hallgatja meg a panaszaikat, a következő lépésben a szakmai szervezetükbe tömörült önkormányzatokat is bevonják a tiltakozó akciójukba.

B ármi jobb lenne

Az önkormányzatokkal azonban nem mindenki ért egyet. A munkáltatók és az építésügyi szakmai szervezetek egy része szerint ugyan az új szabályozás egyes elemein lehet vitatkozni, a jelenlegi szabályozásnál azonban bármi jobb lenne. A Munkáltatók Országos Uniója (RÚZ) és a Szlovákiai Építőipari Vállalkozók Szövetsége (ZSPS) támogatja az új építésügyi törvény elfogadását. Az említett szakmai szervezetek szerint a kormány által elfogadott törvénytervezet orvosolja a jelenleg érvényes építésügyi szabályok legkirívóbb hiányosságait, amelyek a szakmának már évek óta rendkívüli gondokat okoznak. „Az elmúlt hat évben már harmadszorra futunk neki egy új építési törvény elfogadásának. A kormány által elfogadott javaslat azonban ezúttal valós megoldást kínál a szakmát az elmúlt években leginkább sújtó problémákra” – mondta el Miroslav Kiraľvarga, a RÚZ elnöke, aki szerint a jelenleg érvényben levő építésügyi szabályozás több kárt okoz az országnak, mint amennyi hasznot hoz.

Vonzóbb beruházások

„A jelenlegi szabályozás például már évek óta nem nyújt megoldást a feketén építkezőkkel szembeni fellépésre. A legbizarrabb, hogy az engedély nélkül építkezőket nem hogy nem bünteti keményen, hanem még lehetővé is teszi számukra, hogy utólag legalizálják az építkezésüket” – figyelmeztet Pavol Kováčik, a ZSPS elnöke. Szerinte a kormány által elfogadott javaslat jelentős előrelépést jelent az épületek biztonsága és minősége, valamint az építésügyi eljárások digitalizálása szempontjából is. A munkáltatók és építésügyi szakmai szervezet képviselői ezért arra biztatják a parlamenti képviselőket, hogy támogassák a kormány által elfogadott törvénytervezetet. Kiraľvarga szerint az új építésügyi törvény a jelenlegi gazdasági helyzetben rendkívül szükséges külföldi beruházások idecsalogatását is elősegítené, mivel ezeket is elriasztják a jelenleg érvényes, mára már archaikusnak számító szabályok. (mi, TASR)