Az őszi járványhullám az alkalmazottak nagy részét már nem veszélyezteti

Pozsony | A koronavírus-járvány idei őszi hulláma Szlovákiában a tavalyinál is hamarabb és a vártnál nagyobb intenzitással robbant be, a munkapiaci elemzők szerint azonban ez a foglalkoztatásra már nem lesz nagyobb hatással. Mely ágazatoknak sikerül a legjobban átvészelni az újabb járványhullámot?

Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány a szeptemberi iskolakezdést követően újra egyre gyorsabb ütemben terjed, és a járványügyi szakemberek is egyre ijesztőbb adatokkal rukkolnak elő, a munkapiaci elemzők – a rendelkezése álló adatok alapján – egyelőre derűlátóan nyilatkoznak a szlovák munkapiac várható alakulásáról.

Nyári rekordok

„Míg a korábbi években a nyári időszak a munkapiacon inkább a pangás időszakának számított, idén nyáron minden eddigi rekord megdőlt. A munkáltatók júliusban és augusztusban 55,5 ezer új állásajánlatot jelentettek meg a portálunkon, ami az eddigi rekordévnek számító 2018-as adatot is 10 ezerrel haladja meg. Az elmúlt napok adatait figyelve ráadásul bátran kijelenthetjük, hogy ez a trend szeptemberben is folytatódik” – nyilatkozta Nikola Richterová, a Profesia.sk munkapiaci portál szóvivője. Szeptember első hét napján újabb, több mint 6 ezer új állásajánlat jelent meg a portálon.

Nem lesz gond

„A világjárvány az egész gazdaság működését megváltoztatta, a korábban belengetett katasztrófa-forgatókönyvek azonban nem váltak valóra. A szlovákiai cégek viszonylag jól vészelték át a nehezebb időket, még annak ellenére is, hogy a nekik nyújtott állami támogatás nem volt elegendő, és csak egyes ágazatokra összpontosított. Úgy gondolom, hogy a szlovák munkapiac az előttünk álló újabb járványhullámot is hasonlóan jól vészeli majd át, mint a korábbiakat” – mondta el lapunknak Miroslav Garaj, a Grafton Slovakia személyzeti tanácsadó és munkaközvetítő ügynökség ügyvezető igazgatója.

Nőtt az ipar vonzereje

Ha az újabb hullám miatt egyes ágazatokban jelentős lezárásokra és elbocsátásokra is kellene felkészülnünk, Garaj szerint az elbocsátott alkalmazottaknak már rendelkezésükre állnak olyan programok, amelyeknek köszönhetően könnyebben igazodnak el a munkapiacon, és könnyebben találnak új állást. Szerinte az elkövetkező időszakban az iparban, a logisztikában és a egyes szolgáltatásokban még nőhet is a foglalkoztatottak száma. „A nyári időszakban sokan vállaltak alkalmi munkát a turizmusban, az éttermekben és a szállodaiparban, akiknek egy része most stabil állás után néz, és az említett ágazatokban, vagyis főként az iparvállalatoknál, a logisztikában és egyes kiemelt szolgáltatásokban helyezkedik el, amelyekben most nagyobb a kereslet az új alkalmazottak iránt” – tette hozzá Garaj.

Még több vendégmunkás

A Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVAR) adatai szerint a munkaügyi hivatalok júliusban 73,5 ezer szabad állást kínáltak a munkát keresőknek, 10 ezerrel többet, mint az idei év elején. A legnagyobb kereslet továbbra is a szalagmunkások, gépkezelők, raktárosok iránt mutatkozik. Richterová szerint a főiskolai végzettséghez kötött szakmák közül a tanárok, az orvosok és a projektmenedzserek válogathatnak a legtöbb szabad állás közül. „Az elkövetkező időszakban a foglalkoztatottság növekedéséhez hozzájárulhatnak a külföldi vendégmunkások is, akik iránt egyre nagyobb a kereslet a cégek körében. Hamarosan így még több ukrán és balkáni vendégmunkás dolgozhat Szlovákiában” – állítja Garaj.