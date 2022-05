Az orvosok holnaptól már elektronikusan is igazolhatják a betegszabadságot

A Szociális Biztosító szerint az elektronikus betegszabadság bevezetése a páciensek, a munkáltatók és az orvosok adminisztrációs terheit is csökkenti. - TASR-felvétel

Pozsony | Az orvosok az ötoldalas formanyomtatványok kiírása helyett június elsejétől már elektronikus formában is igazolhatják a betegszabadságot. Ez jelentős adminisztratív terhektől szabadítja meg a pácienseket, a munkáltatókat és az orvosokat is, állítja a Szociális Biztosító vezetősége.

Ha valaki a betegszabadsága idejére táppénzt akart intézni, egy viszonylag hosszadalmas adminisztratív folyamaton kellett átesnie. Ennek első állomása az orvosi rendelő volt, ahol a páciens kézhez kapta a táppénz igényléséhez szükséges, ötoldalas formanyomtatványt. Az űrlap I. részét magánál tartotta, viszont a II. és a II.a részt el kellett juttatni a munkáltatóhoz, amely aztán továbbította az információkat a Szociális Biztosítóba. Bizonyos esetekben – például a vállalkozóknak – a formanyomtatványt egyenesen a biztosítóba kellett küldeni. A betegszabadság lejártával az alkalmazottnak vissza kellett mennie a kezelőorvosához az űrlap I. részével, majd az orvos aláírta és kitöltötte a betegszabadság befejezéséről szóló IV. részt, amit újra el kellett vinni a munkáltatóhoz, amely aztán továbbította az adatokat a biztosítóba.

Nincs több papírmunka

Ennek a folyamatnak azonban június 1-től vége lehet, amennyiben a páciens háziorvosa azonnal átáll az elektronikus betegszabadságot igazoló rendszerre. A rendelőkben használatos szoftvereken megjelenik az úgynevezett ePN rubrika, amelyre kattintva az orvosok elektronikusan töltik majd ki a betegszabadsággal kapcsolatos információkat, amelyek azonnal eljutnak az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatbázisába. Az NCZI továbbítja az adatokat a Szociális Biztosítóba, amely a munkáltatót és a pácienset is értesíti a táppénz jóváhagyásáról. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a betegnek már semmiféle kérvényt nem kell benyújtani a munkáltatóhoz vagy a biztosítóba – azzal, hogy az orvos kiírta a betegszabadságot, automatikusan kérvényezte a táppénzt is.

Elektronikus fiók

Az alkalmazottak az ügyintézés folyamatát figyelemmel kísérhetik, amennyiben aktiválják a Szociális Biztosító által létrehozott elektronikus fiókot (EÚP). Ezt kétféleképpen lehet megtenni: az ügyfelek személyesen is ellátogathatnak a biztosító egyik kihelyezett irodájába, vagy pedig interneten keresztül is kérvényezhetik az intézmény honlapján, viszont ehhez szükség van az aktivált elektronikus személyigazolványra. Azok az ügyfelek, akiknek nincsen aktiválva az elektronikus fiókja, szintén jogosultak az elektronikus betegszabadságra, viszont nem követhetik lépésről lépésre figyelemmel, milyen stádiumban van a táppénz intézése. Az aktivált fiók a későbbiekben is hasznos lehet, például ha más számlaszámra szeretnék igényelni a táppénzt, akkor ezen keresztül lehet intézkedni, nem kell személyesen ellátogatni a biztosítóba.

„Az EÚP fokozatosan a fő kommunikációs csatornává válik – az állampolgárok már az online is eljuttathatják a Szociális Biztosítóba a szükséges adatokat”

– jegyezte meg Michal Ilko, a biztosító vezérigazgatója.

A munkáltatók szintén a Szociális Biztosító elektronikus szolgáltatásain keresztül értesülnek majd a betegszabadságról. Ebben a rendszerben is létrejön egy ePN nevű rubrika, ahol a munkáltatók ellenőrizhetik, melyik alkalmazottaik igényeltek táppénzt, mikor kezdődött a betegszabadságuk, stb.

A rendelőből azonnal haza

Az új rendszer létrejöttét több miniszter is dicsérte. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter a keddi sajtótájékoztatón azt mondta, egy teljes napnyi adminisztrációs terhet vettek le az emberek válláról, akik így lehetnek a családjukkal, olvashatnak, vagy egyéb hasznos módon tölthetik el a bürokráciára pazarolt időt.

„Minden betegségnél az a legfontosabb, hogy mihamarabb elkezdődjön a kezelés. Eddig azonban a pácienseket arra kötelezték, hogy különféle nyomtatványokat hordozzanak magukkal, ahelyett, hogy a rendelőből egyenesen hazamennének és »kifeküdnék« a betegséget. Ha az államnak rendelkezésére állnak a szükséges adatok, elengedhetetlen, hogy az egyes intézmények egymás között cserélgessék azokat, mintsem hogy az állampolgárokat terheljék mindenféle kötelességekkel”

– jegyezte meg Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter.

Veronika Remišová (Za ľudí) digitalizációért felelős miniszter kiemelte, az új rendszer bevezetése nem sikerült volna az egyes minisztériumok együttműködése nélkül. Mint mondta, az ePN az adminisztrációs folyamat minden résztvevőjének megkönnyíti a dolgát, ő pedig a továbbiakban is azért fog dolgozni, hogy ehhez hasonló digitalizációs fejlesztéseket hajtsanak végre.

Á tállási időszak

Az elektronikus betegszabadság bevezetését az orvosok is szükségesnek látták. A Szlovák Orvoskamara korábban azt mondta lapunknak, ha a rendszert ügyesen összehangolják az orvosok által használt szoftverekkel, akkor mindenképpen hasznos lesz.

Fontos azonban kiemelni, hogy mától egy egyéves átállási időszak kezdődik, az általános orvosoknak és a nőgyógyászoknak 2023. május 31-ig van idejük leszámolni a formanyomtatványokkal. Hogy a következő egy év során mikor térnek át az új rendszerre, az rájuk van bízva. A specialistáknak 2024 januárjáig kell átállniuk.