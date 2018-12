Az Orbán-kormány elűzte a CEU-t

A magyar ellenzék szerint a rendszerváltás óta nem történt ilyen KözépEurópában, a CEU vezetése úgy fogalmazott, „a CEU-t kiszorították”. A kormány válaszként sorosozott, az amerikai hivatalos reakcióra egyelőre várni kell. Orbánék lépését elítélte az EPP csúcsjelöltje és a Híd is.

Bejelentette a CEU vezetése, hogy a 2019–2020-as tanévtől már Bécsben hirdeti meg az amerikai akkreditációt elnyert képzéseit. A közlés túl nagy meglepetést nem okozott, korábban a kormány részéről nyilvánvalóvá tették, hogy nem készülnek megállapodásra, az egyetem pedig azt, hogy ebben az esetben mennek.

Kiszorították a CEU-t

Michael Ignatieff rektor szerint a CEU-t kiszorították. „Ez példátlan. Egy amerikai intézményt kiszorítanak egy NATO-szövetséges országból. Egy európai intézményt elűznek az Európai Unió egyik tagállamából. A kormányzati döntések semmilyen összefüggésben nem állnak az egyetemen folyó szakmai munkával. A CEU oktatásának színvonalát az Egyesült Államok oktatási szervei és a Magyar Akkreditációs Bizottság is elismerte” – mondta a rektor. Azok a hallgatók, akik még Budapesten kezdték meg tanulmányaikat, várhatóan ott is fejezik be, de az elsősök a következő tanévtől már Bécsben tanulnak.

Az USA csalódott

Az Egyesült Államok kormánya csalódott, amiért a magyar kormány és a CEU nem írták alá az egyezményt, mely lehetővé tette volna, hogy az egyetem továbbra is folytassa Magyarországon az USA-ban akkreditált programjait – írja közleményében az Egyesült Államok Külügyminisztériuma. Szerintük az amerikai akkreditációjú programoknak a távozása Magyarországról veszteség a CEU közösségének, az Egyesült Államoknak és Magyarországnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy ellenzéki kérdésre azt hangsúlyozta, a kormány az amerikai szövetségeseknek azt ígérte meg, hogy „a Középeurópai Egyetem maradhat Budapesten” – ez azonban csak a magyar nyelven, magyarországi akkreditációval folyó képzéseket jelenti.

A magyar kormány lépését elítélte Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje is. „Mélységesen csalódott vagyok amiatt, hogy a magyar kormány nem volt hajlandó megegyezni a CEU-val a kettős programjairól, elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön” – írta a Twitteren Weber.

Az egyetem ügye az Országgyűlésben is téma volt, Oláh Lajos, a DK képviselője „gratulált a magyar kormánynak”, mert mint mondta, sikerült elűzniük a legjobb magyar egyetemet, ilyet Magyarországon csak Rákosi Mátyás tett volna. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkára válaszában konzekvensen „Soros-egyetemnek” nevezte a CEU-t. Hiller István (MSZP) volt oktatási miniszter nem tartja meglepőnek a történteket, mint mondta, a másfél évvel ezelőtti felsőoktatásitörvény-módosítás már egyértelműen arról szólt, hogy „kiseprűzzék a CEU-t” Magyarországról.

A demokrácia alapelvei

A CEU elűzését elítéli a Híd is. Sólymos László alelnök szerint az még nem biztos, hogy rossz hír, ha egy egyetem az egyik országból átköltözik egy másikba. „Csakhogy mindannyian jól tudjuk, ennek sokkal mélyebb vonzata van. A legaggasztóbb az, hogy az utóbbi időben több olyan hír is érkezett Budapestről, amely joggal nyugtalanítja azokat, akik tisztelik a demokrácia alapelveit” – véli a Híd alelnöke.