Az MKP-val tárgyalt a Magyar Fórum és az Összefogás is

A házigazda MKP-n kívül jelen voltak még a Magyar Fórum, az MKDSZ, az Összefogás mozgalom, az Új Egység mozgalom, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Csemadok és a Via Nova ICS képviselői. A találkozó utáni közös sajtótájékoztatón azonban csak az MKP vezetői szólaltak fel, a többiek, közös megállapodás szerint, nem nyilatkoztak.



Menyhárt József, az MKP elnöke az egyeztetés után elmondta, a mai egy tárgyalássorozat kezdete volt. Hozzátette, az esetleges közös induláshoz a technikai feltételeket még nem tisztázták. "Több lehetőség is játszik" - mondta Menyhárt.



Az MKP vezetője arról is tájékoztatott, a megjelent szervezetek közös programalkotásban érdekeltek és megnemtámadási megállapodást kötöttek.

Megegyeztünk abban, hogy mindazon erők, amelyek a közös érdekképviselet meg akarják teremteni, nem támadják egymást, nem tesznek olyan kijelentéseket, amelyek ennek az egységnek a kárára lennének

- magyarázta Menyhárt.

Hozzátette, az MKDSZ a találkozón közölte, egy szóbeli megállapodást kötöttek a Híddal az együttműködésről, de a magyar szervezetekkel közös programalkotásban részt vesz. MKDSZ képviselői még a tárgyalás vége előtt távoztak. "De várjuk őket vissza az egységes magyar képviselet megteremtésére" - tette hozzá az MKP elnöke.



A tárgyalássorozatot várhatóan jövő héten kedden a Magyar Fórum szervezésében folytatják.



A tárgyalássorozatra a Hidat nem hívták meg.