Az iskoláknak gondot okoz az üdülési csekk

Az üdülési utalvány az alkalmazottak személyi pótlékát is felemésztheti - TASR-felvétel

Pozsony | Januártól több iskolának is számolnia kell az üdülési utalványok költségével. Térítéséhez az oktatási tárca nem járul hozzá, a minisztérium szerint ennek terhe a fenntartókra hárul.

Az intézkedés veszélybe sodorhatja az iskolák fejlesztését és az alkalmazottak személyi pótlékát.



Az Andrej Danko vezette SNS rukkolt elő az üdülési utalványok bevezetésével. Az intézkedés minden olyan munkáltatót érint, mely 49-nél több munkavállalót foglalkoztat. Ők januártól kötelesek megtéríteni az alkalmazott üdülési költségeinek 55 százalékát, az alkalmazott legfeljebb évi 275 euró megtérítését kérheti. Ez az intézkedés az oktatási minisztérium adatai alapján 175 alapiskolát és 53 középiskolát érint. Miroslav Sopko (OĽaNO) arra figyelmeztet, hogy a minisztérium magára hagyta az iskolákat ezzel a problémával, s az igazgatóknak saját költségvetésükből, önerőből kell előteremteni az üdülési utalványok költségeit. „Az igazgatók jelezték, nem lesznek forrásaik a fejlesztésekre, mert az utalványokra kell spórolniuk” – közölte az ellenzéki képviselő azzal, hogy az intézkedés ráadásul diszkriminatív, hiszen az oktatásügyben dolgozók csak egy kisebb része igényelheti.



A tárca elhatárolódik



A tárca sajtóosztálya azt állítja, hogy az üdülési csekkekkel kapcsolatos kiadások nem a minisztérium költségvetését, hanem az oktatási intézmények fenntartóinak büdzséjét terheli. Vagyis, a megyéknek és az önkormányzatoknak kell előteremteni rá a forrásokat. „Ezek az anyagiak semmilyen formában nem érintik a tárca költségvetését, nem csökkenhet sem a pedagógusok pénze, sem az iskolák forrásai” – közölte az oktatási tárca sajtóosztálya.

Mást mutat viszont a gyakorlat. Az általunk megszólított iskolaigazgatók egyelőre nem tudták, hogy honnan lesz fedezetük az utalványokra, többen a tárca instrukcióit hiányolták.



Aggódó igazgatók



Orosz István, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatója lapunknak elmondta, hogy már egyeztet a szakszervezettel a kollektív szerződés és a munkarend módosításáról. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy egyelőre a költségvetésében sem a tárcától, sem az önkormányzattól érkező források között nem szerepel ilyen tétel. „Eddig senki nem jelezte, honnan várhatom a közel hetven alkalmazottnak járó utazási csekk fedezetét, mely számításaim szerint 18 ezer eurót jelent” – közölte Orosz István. Az igazgató addig, amíg a helyzet nem tisztázódik, igyekszik saját forrásaiban tartalékolni az összeget. „Ez viszont azt jelentené, hogy elmaradnak a személyi pótlékok, a jutalmak és a fejlesztések” – zárta Orosz István. Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója is megerősítette, hogy az üdülési utalványokkal kapcsolatban eddig nem kaptak tájékoztatást. Ő azonban optimista, mert tapasztalatai szerint Nyitra megye korrekt módon bánik a hatáskörébe tartozó oktatási intézményekkel. „Bár a megye decemberben jóváhagyta az idei költségvetést, az az iskolák igényeit figyelembe véve tavasszal mindig módosul. Kérelmezni fogom az üdülési csekkek költségét, és bízom abban, hogy meg is kapjuk” – mondta Andruskó. Az igazgató szerint az adóbevételek kedvezőek, s ezért lát esélyt arra, hogy a megyék kigazdálkodják ezt az összeget.

A korábbi tapasztalatok alapján a fenntartók nem egyszer – pénzhiányra hivatkozva – nem térítették meg a kreditpontokért járó 6%-os emelést. Nem lehet kizárni azt sem, hogy lesz olyan fenntartó, mely nem téríti meg az iskoláknak az utalványok költségét.