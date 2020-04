Az internetet nélkülöző alapiskolások száma meghaladhatja a 32 ezret

Az internetet nélkülöző tanulók száma ennél jóval magasabb is lehet, a 32 ezret is meghaladhatja. Ez azt jelenti, hogy a világjárvány idején gyerekek tízezrei maradnak oktatás nélkül, hiszen a rendes iskolai tanítás a világjárvány miatt ötödik hete szünetel. Helyette internetes alkalmazások segítségével folyik a távoktatás. A TASR hírügynökséget Michal Rehúš, az IVP igazgatója tájékoztatta szerdán.

A szakember szerint az internet hiánya miatt elsősorban a szegény családból származó, illetve a roma gyerekek kerülnek hátrányos helyzetbe. Nem csupán a megfelelő eszközöket nélkülözik, a digitális jártasságuk sem kielégítő. Az IVP szerint minden második szegény családból származó gyerek és minden harmadik roma tanuló rendelkezik csak internet-hozzáféréssel. A rászoruló gyerekek 40, a roma gyerekek 45 százalékának okostelefonja sincs.

Valószínűleg ennél is sokkal több az olyan gyerek, aki csak korlátozottan fér hozzá a szükséges eszközökhöz, mert azokat meg kell osztania például a testvéreivel vagy az otthonról dolgozó szülőkkel.

Az elemzők szerint a hat és 11 év közötti diákok közül csaknem minden második túlzsúfolt háztartásban él, így nincsenek biztosítva számára az otthoni tanulás feltételei. Az IVP arra is felhívja a figyelmet, hogy a 2018-as adatok szerint csaknem 110 000 gyerek van rászorulva a támogatott iskolai étkezésre. A jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel a számuk minden bizonnyal folyamatosan nőni fog. Az elemzők megoldásul a meleg étel kiszállítását javasolják az iskolai étkezdékből.



Az IVP figyelmeztet, hogy minden tanulónak, beleértve a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is, biztosítani kell az oktatáshoz való hozzáférést. A tananyagot a távoktatás speciális körülményeihez kell igazítani, és biztosítani kell a szükséges segédanyagokat is. Módosítani kell a tanulók teljesítményének értékelését is.