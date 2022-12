Az influenzajárvány az egészségügyet is leterheli

Ahogy arról lapunk is beszámolt, járványügyi szempontból az idei tél a koronavírus helyett már az influenzáról szól. Az utóbbi hetekben egyre gyorsabb tempóban növekedett a fertőzöttek száma, emiatt pedig több oktatási intézményt is be kellett zárni.

Ami a múlt heti adatokat illeti, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) beszámolója alapján összesen 17 513 influenzás beteget regisztráltak. Az egy héttel korábbi adatokkal összevetve ez 57,3 százalékos emelkedést jelet. A legtöbb beteget ezúttal Zsolna megyében jegyezték, a legkevesebbet pedig Kassa megyében.

A hivatal adatai alapján leginkább a fiatalok vannak kitéve a betegségnek, a legtöbb fertőzött az 5 év alatti korosztályból került ki. Ennek fényében nem meglepő, hogy a múlt héten számos oktatási intézményt be kellett zárni: az óvodák közül 522-ben az alapiskolák közül 466-ban, a középiskolák közül pedig 34-ben kellett felfüggeszteni a tanítást.