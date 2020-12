Az időseknek januárban is fizetniük kell a gyógyszerekért

A gyógyszerek után fizetendő önrész eltörlése a kormányprogramban is szerepel. Az intézkedés egyik legnagyobb támogatója Boris Kollár (Sme rodina) házelnök volt, aki már a 2020-as parlamenti választás előtt is ezzel kampányolt. A téma júliusban újra felmerült, amikor a kormány bemutatta az első nagyobb szociális csomagját, ennek részeként jelentették be az önrész eltörlését.

„Képzeljék csak el, hogy egy nyugdíjas havi 300 euróból gazdálkodik, ebből egy 20-tól 50 euróig terjedő összeget csak a gyógyszerekre költ. Ezzel az intézkedéssel a gyógyszerekre költött pénz megmarad, ennyivel többet spórolnak a nyugdíjból”

– magyarázta a Sme rodina vezetője, aki akkor úgy fogalmazott, a változások már 2021 januárjában elkezdődnek.

Eltűnt törvény

A kormány valóban ki is dolgozta az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot, amelyet a parlament októberi ülésén terjesztettek be a plénum elé. A képviselők első olvasatban el is fogadták a módosítást, így novemberben, az év utolsó ülésen akár véglegesen meg is szavazhatták volna a javaslatot. Richard Raši, a Hlas képviselője azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezet az utolsó pillanatban eltűnt a programpontok közül. Elmondása szerint ez azért történt, mert a törvénymódosítás rendkívül amatőr módon lett kidolgozva.

„Olyannyira túlbonyolították a javaslatot, hogy végül már a koalíciós képviselők sem értették, hány embert érintenek a változtatások”

– jelentette ki a korábbi egészségügyi miniszter.

Felkerestük az egészségügyi tárcát és megkérdeztük, miért került le a javaslat a napirendről. Zuzana Eliášová szóvivő elmondta, hogy a tárca a parlament következő, január végi ülésére halasztotta a javaslatról szóló tárgyalást, mivel szeretnék még pontosabban kidolgozni a részleteket, hogy a kiválasztott csoportoknak még kevesebbet kelljen fizetnie a gyógyszerekért, mint az előző kormányok idején.

„Feltételezzük, hogy az önrész eltörlésére a gyakorlatban jövő év tavaszán kerülhet sor”

– nyilatkozta Eliášová.

Drágulás is jöhet

Raši viszont arra figyelmeztetett, hogy néhány típusú gyógyszer még drágább is lehet.

„Az önrész eltörlése helyett 650 gyógyszernél még magasabb összeget kell fizetni, mint korábban”

– közölte a Hlas képviselője.

A legszembetűnőbb változás az úgynevezett antikoagulációs készítményeknél figyelhető meg, ahol a drágulás akár 80 eurós is lehet. Ezek tulajdonképpen vérhígító gyógyszerek, amelyeket a páciensek azért szednek, hogy lecsökkentsék a szélütés és a belső vérzés esélyét. Szlovákiában a becslések szerint 75 ezer ember szed ilyen gyógyszert, főként idősek, akik amúgy sincsenek túl jó anyagi helyzetben.

Generikum helyett...

És hogy miért történhet a drágulás? A szlovák piacon megjelent egy generikum, amely az egészségügyi tárca szerint helyettesítheti a korábbi készítményeket. A generikumok tulajdonképpen azonos hatóanyagú gyógyszerek, amelyek olcsóbb alternatívát kínálnak a korábbi készítmények helyett. A tárca általában ezekhez igazítja az egészségbiztosítók által megtérítendő összeget, vagyis a korábbi, drágább készítmények teljes összegét már a betegnek kell kipótolnia (ez jelenti magát az önrészt).

Ezért fizetünk önrészt A gyógyszerárak nagyban függenek attól, hogy az egészségügyi minisztérium hogyan osztályozza a gyógyszereket. A kategóriákat olyan szempontok alapján alakítják ki, mint a hatóanyagok mennyisége, vagy a készítmény bevitelének módja. A tárcának 2011 óta törvényben előírt kötelessége, hogy negyedévente végezzen egy úgynevezett gyógyszertérítési felülvizsgálatot. Ezen folyamat során az egyes kategóriákon belül meg kell találni a piacra került legolcsóbb termékeket, melyek vagy legalább annyira, vagy megközelítőleg annyira hatásosak, mint az ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó, drágább termékek (az olcsóbb alternatívát gyakran a generikumok jelentik). A minisztérium ezekhez a gyógyszerekhez igazítja az úgynevezett megtérítési árat – ez az az összeg, amit az egészségbiztosítóknak meg kell téríteniük a gyógyszerek után. A megtérítési ár a legolcsóbb generikumok esetében teljesen fedezi a készítmény árát, ezekre mondhatjuk, hogy a páciens a gyógyszertárban nem fizet értük önrészt. Ha viszont egy készítmény ára nagyobb, mint a megtérítési ár, akkor a betegnek hozzá kell fizetnie a hiányzó összeget.

A vérhígító gyógyszerek esetében viszont az a probléma, hogy a szakmai szervezetek szerint (például a Szlovák Kardiológiai Társaság vagy a Szlovák Neurológiai Társaság) az új generikum nem minden esetben válthatja ki a korábbi gyógyszert, és legalább 50 ezer betegnek nem javasolják a készítmény lecserélést. Éppen ennek az 50 ezer embernek kellene többet fizetnie januártól a vérhígító tablettákért.

Raši szerint Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszternek megvannak a jogkörei ahhoz, hogy változtasson a fizetendő önrész nagyságán, ám a tárcavezető ezt eddig nem tette meg.

Átmeneti megoldás

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője megkeresésünkre elmondta, hogy felkeresték azokat a gyógyszergyártó cégeket, amelyek az említett készítmények előállításával foglalkoznak, hogy közös megoldást találjanak a problémára. A szóvivő szerint szóban forgó megoldási javaslat, hogy a cégek ideiglenesen a megszokott áron tartják a gyógyszereket, amíg a minisztérium nem orvosolja az adminisztratív problémákat. A tárca továbbá figyelmeztet, hogy a gyógyszertárak üzemeltetőinek arra is megvan a lehetőségük, hogy bizonyos csoportoknak 50 százalékos engedményt tegyenek a ráfizetendő összegre.