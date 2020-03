Az idei zuhanást gyors felépülés követheti

Gazdasági mélyrepülés, rég nem látott tömeges elbocsátások – ez vár idén Szlovákiára és a világgazdaságra a szlovák jegybank és a mérvadó nemzetközi pénzügyi elemző intézetek szerint, az előrejelzésekből azonban az is kiderül, hogy a válság csak átmeneti lesz.

Pozsony | Gazdasági mélyrepülés, rég nem látott tömeges elbocsátások – ez vár idén Szlovákiára és a világgazdaságra a szlovák jegybank és a mérvadó nemzetközi pénzügyi elemző intézetek szerint, az előrejelzésekből azonban az is kiderül, hogy a válság csak átmeneti lesz.

„Szlovákia gazdasága a koronavírus-járvány miatt idén 5, rosszabb esetben azonban akár 10 százalékos visszaesést is produkálhat, ami a foglalkoztatottságon is meglátszik. Az előrejelzéseink szerint az elkövetkező időszakban átmenetileg 75–130 ezer ember veszítheti el a munkáját Szlovákiában” – jelentette be Peter Kažimír jegybankelnök, az általa vezetett intézmény legfrissebb előrejelzésére hivatkozva.

Kažimír szerint Szlovákia gazdasága rendkívül nyitott és exportorientált, ami a jelenlegi helyzetben – amikor a legfontosabb kereskedelmi partnereink is zuhanórepülésbe kezdtek – óriási hátránynak számít.

„Az előrejelzéseink rendkívül csúnya számokat tartalmaznak, azonban látjuk a fényt az alagút végén. A súlyos sérülések ellenére a szlovák gazdaság ezzel is megbirkózik. A lényeg, hogy a válság csak átmeneti lesz, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan kellene neki búcsút intenünk”

– tette hozzá Kažimír. Szerinte, a válság enyhítéséhez – az általuk hozott intézkedéseknek köszönhetően – a jegybankok is hozzájárulnak. „Mindenki szeretne a lehető leghamarabb túl lenni a nehezén. Ha jól alakulnak a dolgok, akkor már a jövő év folyamán elérhetjük a jelenlegi válság előtti szintet” – állítja Kažimír.

A mérvadó nemzetközi pénzügyi elemző intézetek a szlovák jegybanknál is borúlátóbb előrejelzésekkel rukkoltak elő. A londoni makrogazdasági elemzők legfrissebb előrejelzései szerint a 2008–2009-es globális pénzügyi válsághoz hasonló, vagy még sokkal mélyebb recesszió várható idén a világgazdaságban az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásai miatt. Egyes elemzői várakozások szerint az idei évet a feltörekvő európai térség is recesszióban tölti, és a világgazdaság két év múlva érheti el ismét a tavalyi teljesítményét.

Az egyik legnagyobb londoni gazdaságelemző műhely, az Oxford Economics prognózisában közölte: modellszámításai azt mutatják, hogy a világgazdasági szintű hazai össztermék (GDP) az idei év első felében 2 százalék körüli ütemben csökken. A ház hangsúlyozza, hogy ez időarányosan jórészt megfelelne a több mint egy évtizeddel ezelőtti pénzügyi válságot kísérő recessziónak. A ház az idei év egészére V alakú, vagyis a meredek zuhanás után hasonlóan meredek fellendülést mutató globális növekedési pályát valószínűsít.

Egy másik tekintélyes londoni elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) az eddigi legborúlátóbb előrejelzést állította össze a világgazdaság rövid távú kilátásairól. Közölte: modellszámításai arra vallanak, hogy az egész éves idei világgazdasági recesszió gyakorlatilag bizonyossá vált, és várhatóan kétszer olyan mély lesz, mint a 2009-ben mért visszaesés. A ház felülvizsgált előrejelzése szerint a globális GDP-érték 2020 egészében legalább 4 százalékkal csökken. A tanulmány hangsúlyozza:

a háborús éveket leszámítva ez lenne a legmélyebb globális recesszió 1931 óta.

A CEBR londoni elemzőinek számításai szerint az olasz hazai össztermék az idén várhatóan 11 százalékkal, a német és a spanyol GDP-érték egyaránt 8 százalékkal, az amerikai gazdaság teljesítménye 5 százalékkal zuhan. A CEBR közgazdászai ugyanakkor szintén azzal számolnak, hogy a meredek visszaeséseket jórészt hasonló ívű fellendülés követi jövőre. A ház 2021-re 3,4 százalékos globális növekedést vár, hangsúlyozza azonban azt is, hogy számításai alapján a világgazdaság csak 2022-ben lépi túl a 2019-ben elért GDP-értéket.

Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőcsoport, a Capital Economics friss, jelentősen felülvizsgált prognózisa szerint a tágabb értelemben vett közép- és kelet-európai térség sem tudja kivédeni az idei recessziót. A ház szerint a régió gazdaságainak exportorientált szektoraira a külső kereslet összeomlása és a beszállítói hálózatokban kialakult fennakadások egyszerre rónak különösen nagy terhet.

A Capital Economics londoni elemzői közölték: várakozásuk szerint az euróövezet hazai összterméke az idei második negyedévben 12,5 százalékkal zuhan negyedéves összevetésben, vagyis sokkal nagyobb mértékben, mint a 2008–2009-es válság idején. Akkor ugyanis a válságot megelőző csúcspont és a recesszió mélypontja között 6 százalékkal esett a valutaunió GDP-értéke. A cég azzal számol, hogy ebben a környezetben a feltörekvő európai gazdaságok teljesítménye 2020 egészében átlagosan 2 százalékkal csökken, jövőre ugyanakkor az eddig vártnál jóval gyorsabban, 3,3 százalékkal emelkedik.

A Capital Economics előrejelzése szerint Csehországban 4 százalékkal, Lengyelországban és Szlovákiában 3,5 százalékkal, Magyarországon 2 százalékkal, Romániában és Oroszországban 1,5 százalékkal csökken a GDP-érték 2020-ban, de jövőre ezekben a gazdaságokban is jelentős, 3–5 százalék közötti növekedés várható.

Időközben az Európai Unió is lépett az ügyben. Az Európai Unió tagállamainak a pénzügyminiszterei úgy döntöttek, hogy a járvány miatt felfüggesztik az uniós költségvetési szabályokat. A gazdasági válság kezelése alatt a tagországoknak nem kell tartaniuk magukat ahhoz, hogy a költségvetési hiány maradjon a bruttó hazai termék 3 százaléka alatt, ahogy ahhoz sem, hogy az államadósság ne legyen nagyobb a GDP 60 százalékánál. Az indoklásban azt írták: komoly gazdasági visszaesés várható idén, cselekedni kell, hogy minél kisebb legyen a sokk. Most arra van szükség, hogy az EU tagjai egyszerre tegyék meg a szükséges lépéseket az egészségügyi rendszer és a gazdaság védelméért.

