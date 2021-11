Az idei karácsony lenullázhatja a számlánkat

Bezárt üzletek, egyre szigorúbb járványügyi megszorítások, kaotikus kormányzati intézkedések – a koronavírus-járvány már a második karácsonyunkat teszi tönkre, és ha ez még nem lenne elég, idén az árak is az egekbe szöktek. Miért fizetünk jóval többet, és minek csökkent az ára a tavalyihoz képest?

A világjárvány kitörését megelőző években december a legjobb hónapnak számított a kereskedők számára, a karácsonyi bevásárlások miatt ugyanis látványosan megugrott a forgalmuk.

„Ilyenkor átlagosan 10–40 százalékkal nőttek a bevételeik az év többi hónapjához képest. A leglátványosabb forgalomnövekedést általában az elektronikai szaküzletek, játékboltok, ruhakereskedők, kozmetikai cikkeket árusítók és az ékszerüzletek könyvelhették el”

– mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A járványügyi helyzet romlása miatt a kormány azonban egyre szigorúbb megszorításokat vezet be, amelyek a legnagyobb érvágást ezúttal is a szlovákiai kiskereskedőknek okozzák. A többségüknek kötelezően zárva kell tartaniuk, így idén is tetemes bevételtől fosztják meg őket. A határ menti régiókban élők emiatt a szomszédos országokba járnak át vásárolni, ahol ezt még szabadon megtehetik, ezzel párhuzamosan pedig újra megugrik az internetes áruházak forgalma.

A beszűkült kínálat mellett a vásárlók számára az idei karácsonyi bevásárlás azonban még egy kellemetlen meglepetéssel szolgál. Az elmúlt hónapokban látványosan megugrottak az árak, így csaknem minden többe kerül, mint egy évvel ezelőtt.

„A karácsonyi időszak legkeresettebb termékei közül a számítógépek ára átlagosan 8, az ékszereké pedig nagyjából 7 százalékkal nőtt. A ruházat, a könyvek, az órák, a könyvek, a fényképezőgépek és a hangszerek esetében 2-3 százalékos drágulást mérhettünk, drágábban juthatunk hozzá azonban a játékokhoz és a cipőkhöz is. A sportszerek és a mobiltelefonok átlagára ugyan némiképp csökkent a tavalyihoz képest, a változás azonban elenyésző, ráadásul az egyes termékek árváltozásai között ebben a szegmensben is jelentős különbségek vannak”

– állítja Sadovská.

Ám nem csupán az ajándékok megvásárlása jár idén nagyobb kiadásokkal a tavalyinál, idén rég nem látott ütemben drágult az élelmiszer is. A gyümölcsárak több mint 5, a zöldségárak 10 százalékkal nőttek az egy évvel korábbiakhoz képest. Az olaj esetében még ennél is nagyobb, 12 százalékos drágulást mért a Statisztikai Hivatal, többe kerül azonban a kenyér, a hús, a tej és a sajt is. „Mindent összevetve, az idei karácsony előtti élelmiszervásárlás átlagosan mintegy 5 százalékkal kerül majd többe, mint tavaly. Az elkövetkező hetekben azonban várhatóan tovább nőnek majd az árak” – figyelmeztet a Wood & Company elemzője.