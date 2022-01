Az egészségügyi minisztérium elárulta, mi lesz a fogorvosi kezelésekkel!

Az eljárás ugyanaz lesz, mint tavaly. Ha fogorvoshoz megy, és fogszuvasodás miatt kezelésre van szüksége, nem kell külön fizetnie semmit. "Idén is az állami egészségbiztosítás teljes mértékben fedezi a fogszuvasodás kezelését. Ez még akkor is így van, ha a beteg tavaly nem vett részt megelőző vizsgálaton" - mondta Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

Igor Moravčík, a Szlovák Fogorvosi Kamara elnöke arra figyelmeztet, hogy a pácienseknek továbbra is rendszeresen be kell jelentkezniük a prevenciós vizsgálatokra. "Mindenekelőtt kezeltetniük is kell magukat. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a fogorvos megvizsgálja a fogaikat, hanem ha rossz fogakat talál, akkor azokat kezeli is" - hangsúlyozta.

Mi történik, ha koronavírusosak vagyunk, de nagyon fáj a fogunk? Igor Moravčík válaszát a galériában találja!

(pluska)