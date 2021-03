Az AstraZeneca megosztja az uniós tagországokat és a szakértőket is

Gyakorlatilag két táborra szakadt az Európai Unió az AstraZeneca oltóanyagának beadatásával kapcsolatban. Egyre több tagország jelenti be, hogy ideiglenesen leállítja a brit–svéd gyógyszergyártó cég vakcinájának használatát, a közép-európai országokban – köztük Szlovákiában és Magyarországon – azonban kitartanak a készítmény beadatása mellett. Az oltásról a szakértők véleménye is megoszlik.

Amszterdam/Pozsony | Gyakorlatilag két táborra szakadt az Európai Unió az AstraZeneca oltóanyagának beadatásával kapcsolatban. Egyre több tagország jelenti be, hogy ideiglenesen leállítja a brit–svéd gyógyszergyártó cég vakcinájának használatát, a közép-európai országokban – köztük Szlovákiában és Magyarországon – azonban kitartanak a készítmény beadatása mellett. Az oltásról a szakértők véleménye is megoszlik.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Németország és Hollandia példáját követve egyre több államban állítják le az AstraZeneca használatát, miután több európai országban is súlyos mellékhatásokat figyeltek meg néhány beoltott személynél, sőt, halálesetek is történtek.

Egy elhalálozást Szlovákiában is jelentettek: egy 38 éves nő vesztette életét, aki trombofíliás volt, az ilyen betegeknél pedig nagyobb esély van a trombózis kialakulására. Egyelőre azonban nem bizonyosodott be, hogy a halál kiváltó oka az oltás volt.

Ennek ellenére Franciaország és Olaszország után már Szlovénia, Spanyolország, Svédország és Lettország is bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggesztik az AstraZenecával való oltást.

Nincs bizonyíték

Az AstraZeneca állítja, hogy a beoltottak egészségügyi problémáit nem a vakcina okozta.

„Az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban eddig beoltott 17 millió személy adatai azt mutatják, hogy az Astra-Zeneca-vakcina alkalmazása nem mutat nagyobb kockázatot tüdőembólia, mélyvénás trombózis vagy trombocitopénia tekintetében bármely életkori, nem szerinti, gyártási tétel szerinti vagy országcsoportban”

– közölte Bittner Péter, az AstraZeneca sajtómunkatársa a lapunknak eljuttatott közleményében

A gyógyszergyártó cég állítása szerint március 8-ig összesen 15 trombózisos és 22 tüdőembóliás esetet jegyeztek. Ann Taylor, az AstraZeneca orvosigazgatója megjegyezte: egy 17 millió főt számláló, nem beoltott populációban az ilyen egészségügyi problémák jelentkezésének aránya magasabb, akár több száz esetről is szó lehet. A világjárvány miatt azonban jelenleg minden egyes ilyen tünetre nagyobb figyelem hárul.

A vizsgálatok viszont tovább folytatódnak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakértői kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselőivel egyeztettek. Az EMA ezt követően egy olyan állásfoglalást tett közzé, amely szerint semmi sem bizonyítja, hogy a súlyos mellékhatásokat valóban a vakcina okozta volna. A szakértők mindenesetre folytatják az adatok elemzését, végső állásfoglalást pedig csütörtökre ígértek.

Szlovákia olt

Annak ellenére, hogy több uniós tagállam ideiglenesen leállította az AstraZeneca használatát, Szlovákia továbbra is oltani fog a vakcinával. Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) a közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában az oltás folytatását javasolta.

„A vakcina felfüggesztése más országokban is csak megelőző lépés. Az oltás és a trombózis között nem sikerült megállapítani ok-okozati összefüggést. A jelenleg rendelkezésre álló adatok nem utalnak arra, hogy a jelentett tromboembóliás esetek közvetlenül kapcsolódnának az AstraZeneca vakcinájához”

– olvasható az ŠÚKL bejegyzésében.

ŠÚKL odporúča pokračovať v očkovaní vakcínou od AstraZeneca v SR 💉 🟢Štátny ústav pre kontrolu liečiv veľmi pozorne... Közzétette: Štátny ústav pre kontrolu liečiv – 2021. március 15., hétfő

Szlovákia mellett már Csehország, Magyarország és Ausztria is bejelentette, hogy továbbra is használni fogják az AstraZeneca készítményét.

Szakértői vélemények

Ahogy az uniós tagállamok, úgy a szakértők közt sincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a helyes lépés. Felkerestük a Szlovák Orvosi Kamarát (SLK), és megkérdeztük, mit gondolnak az AstraZeneca oltóanyagáról. Marian Kollár, a kamara elnöke alapvetően egyetértett az ŠÚKL álláspontjával, de azért óvatosságra intett.

„Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal a készítmény további használatát javasolta, mi pedig bízunk abban, hogy szakértői értékelésekből indultak ki, ezért nincs is okunk rá, hogy megkérdőjelezzük a döntésüket. Ennek ellenére hangsúlyozzuk, hogy az AstraZeneca oltóanyagát csakis maximális odafigyelés mellett lehet használni”

– mondta Kollár.

Tatiana Betáková, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) virológiai intézetének vezető tudományos munkatársa viszont úgy véli, hogy az ideiglenes leállítás lenne a jobb megoldás.

„Hangsúlyozom, én nem rendelkezem azokkal az adatokkal, amelyekkel az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal és a Közegészségügyi Hivatal szakemberei, a vizsgálatok pedig még zajlanak. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyrészt muszáj oltanunk, és muszáj minél gyorsabban. Másrészt viszont nem kockáztathatjuk az emberek egészségét. Egyelőre egyetlen országban sem sikerült közvetlen bizonyítékot találni a halálesetek és az oltóanyag között. Az emberek bizalma és a kockázatok kizárása érdekében én mégis inkább leállítanám az AstraZeneca használatát, amíg zajlanak az elemzések. De ez csak az én személyes véleményem”

– magyarázta lapunknak Betáková.

Az EMA csütörtöki döntését várja Juraj Kopáček, az SAV virológiai intézetének másik munkatársa is.

„Jelenleg ők rendelkeznek a legtöbb információval, és ők a legkompetensebbek a kérdésben”

– válaszolta megkeresésünkre a szakember.

Mit veszítenénk?

Mivel a Szputnyik V-vakcina használata még nem kezdődött meg, Szlovákiában továbbra is három készítménnyel oltanak: a Pfizer/BioNTech, a Moderna, valamint az AstraZeneca vakcinájával. Ugyan az utóbbi gyógyszergyártó cég készítménye érkezett meg legkésőbb az országba, február végéig azonban többet adtak be belőle, mint a Moderna vakcinájából.

Az AstraZenecát kezdetben a tanárok beoltására használták, majd később csatlakozhattak a taxisofőrök, buszsofőrök, ellenőrök és további, a kritikus infrastruktúrában dolgozó személyek is. Az egészségügyi minisztérium a múlt héten pedig már arról számolt be, hogy a 60 és 70 év közötti korosztály oltásához is használni fogják az említett vakcinát.

Ez azt jelenti, hogy az AstraZeneca ideiglenes leállítása nagy kiesést jelentene a szlovák vakcinaprogramban, amelyet így is sok bírálat ért a lassú tempó miatt. A kiesés nem lenne annyira érzékelhető, ha megindulna a Szputnyikkal való oltás is, ám ennek időpontja egyelőre kérdéses. A tárca azonban egyelőre nem tervezi az AstraZeneca felfüggesztését, de a döntő ítéletet az Európai Gyógyszerügynökség mondja majd ki.

(nar, TASR)