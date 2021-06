Az alacsony átoltottságot a pénztárcánk is megérzi

Most közzétett nyári előrejelzésében – a tavalyi 5,2 százalékos visszaesést követően – a jegybank az idei évre 4,5 százalékos gazdasági növekedést jósol Szlovákiának, amit jövőre 5,9, 2023-ban pedig 3,8 százalékos bővülés követhet. A március végén közzétett tavaszi előrejelzésükben az idei évre még a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékos növekedésével számoltak, időközben azonban több olyan kockázati tényező is felmerült, amelyek miatt a jegybank optimizmusa kissé alábbhagyott.

Kažimír szerint a gazdasági növekedést lassító tényezők között az első helyen áll a lakosság silány átoltottsága.

„Legalább 60 százalékos átoltottsága lenne szükségünk ahhoz, hogy az általunk felvázolt optimistább forgatókönyv megvalósuljon”

– mondta el Kažimír, aki épp ezért személyesen is mindenkit arra buzdít, hogy szánjon időt az oltásra. Ha ezt elmulasztjuk, ősszel újabb masszív lezárások jöhetnek, amit a pénztárcánkon is megérzünk.

A jegybank vezetője nem hagyta szó nélkül az elmúlt időszakban tapasztalható áremeléseket sem. „Az áruk és szolgáltatások látványos drágulásba kezdtek, és a jövő év elejétől a rezsiköltségek is megugorhatnak, ennek ellenére nincs ok a pánikra” – figyelmeztet Kažimír, aki úgy gondolja, hogy az infláció üteme pár hónapon belül lelassul, vagyis az árak a későbbiekben már nem nőnek majd olyan gyorsan, mint jelenleg. A munkapiacon ugyanakkor továbbra sem javult a helyzet, épp ellenkezőleg, Kažimír szerint még romlott is az elmúlt év végéhez képest, ami elsősorban az állami szektorban tapasztalt elbocsátásokkal magyarázható. Ami a fizetéseket illeti, a jegybank előrejelzése szerint idén 5 százalékkal nőhet az átlagbér, az inflációt is figyelembe vevő reálbér így 3 százalékkal haladhatja meg az egy évvel korábbit.

A jegybank nem látja olyan borúsan az államkassza jövőjét sem. Az idei évre elfogadott állami költségvetés szerint a GDP-arányos államháztartási hiány a tavalyi 6,2-ről idén 7,4%-ra nőhet, az uniós helyreállítási alappal kapcsolatos nemzeti csomagtervben a pénzügyminisztérium pedig már 9,9%-os deficittel számol. „Becsléseink szerint az idei hiány alacsonyabb lesz a vártnál, mi 6,6 százalékos deficittel számolunk” – mondta el Ódor Lajos, a jegybank alelnöke. A jegybank szerint azonban nem szabadna elhagynunk magunkat, és már jövőre takarékosabban kellene gazdálkodnia az államnak, hogy lefaraghassa a hiányt. (mi, TASR)