Az aktivisták betiltanák a prémtenyésztést

Pozsony | A 'Humánny pokrok' (Emberséges beavatkozás) nevű szlovákiai szervezet aktivistái 'Ide o chlp' (Egy szőrszálon múlik) címmel kampányt indítanak a prémtenyésztés ellen. A kampányt amiatt a videófelvétel miatt indították el, amely egy túrócszentmártoni (Martin) legális prémtenyésztő farmon készült, és amely az ott élő, kis kalitkában szenvedő sebesült nyérceket mutatja be. Az országos tilalom az aktivisták szerint csak egy farmra vonatkozna, ezért nem okozna gazdasági kiesést az országnak.

„A prémtenyészetekben élő állatok egy négyzetméternél is kisebb területen élnek, amitől stresszesek, szenvednek és idővel szó szerint megőrülnek. Ezek a farmok nem képesek olyan körülményeket biztosítani az állatoknak, mint amilyenek a szabadban vannak" – magyarázza Alexandra Demetrianová, a Humánny pokrok munkatársa. Hozzáteszi: ez egy bevett szokás, amely láthatóan Szlovákiában is működik.

A kampány célja meggyőzni a képviselőket, hogy a parlamentben is támogassák a prémtenyésztés betiltását. „Ezzel a lépéssel azokhoz a fejlett és modern európai országokhoz csatlakoznánk, amelyek ezt a barbár állattartási módot már elutasították" – mondta Demetrianová, hozzátéve, hogy a prémtenyésztést az elmúlt húsz évben tizenhárom EU-s ország tiltotta be, köztük Ausztria és Csehország is.

A szervezet adatai szerint a prémipar évente 100 millió állatot dolgoz fel, amelyek szőrét kabátok, de főleg különböző kiegészítők, gallérok, kézelők, cipőszegélyek, valamint táska- és sapkadíszek készítéséhez használják fel. Azért, hogy a prém minél jobb állapotban maradjon, az állatokat gázzal, árammal vagy a nyakuk kitörésével ölik meg. Egy prémkabát elkészítéséhez például több mint 60 nyérc szükséges.