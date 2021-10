Az 55 éven felüliek már jelentkezhetnek a harmadik oltásra

„A www.korona.gov.sk oldalon lehet regisztrálni, és a jelentkező időpontot kap az általa megjelölt járásban található oltópontra” – közölte a minisztérium.

Az alacsony immunitású személyek már a második oltás után négy héttel megkaphatják a harmadikat is, de ehhez orvosi ajánlásra van szükség. A tárca nekik abban az esetben is ajánlja a harmadik oltást, ha időközben átestek a Covid-19 betegségen.

Mindenki más csak hat hónap elteltével kaphat harmadik dózist. „Azoknak, akik már megkapták a két oltást és a betegségen is átestek, a minisztérium nem javasolja a harmadik oltást, mivel a fertőzésen való átesés is emeli a védettséget. De ha ragaszkodnak hozzá, ők is beoltathatják magukat harmadszor is” – tette hozzá a tárca.

A harmadik oltást a Pfizer/BioNTech Comirnaty vakcinájával végzik, kivéve azoknál, akiket Spikevax (korábban Moderna) vakcinával oltottak be, ők harmadszorra is ezt kapják. A Pfizer/BioNTech vakcináját kapják azok a gyenge immunrendszerű személyek is, akiket Szputnyik V-vel vagy a Janssen egyszeri vakcinájával oltottak be.

Előzetes regisztráció nélkül is el lehet menni a harmadik oltásra, elég felmutatni az oltóponton az oltási igazolványt (az EU digitális Covid-igazolványát). Az oltóponton azt ellenőrzik, hogy eltelt-e már fél év a második oltás óta. A minisztérium azonban a regisztrálást javasolja, melynek köszönhetően pontos időpontot kap a jelentkező.