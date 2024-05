Vezettük a legújabb elektromos Minit

Az elektromos korszak hatalmas dilemma elé állította a több évtizedes múltra visszatekintő Minit. Mennyire lehet ötvözni a hagyományt, és a megszokott formákat egy teljesen új technológiával és irányelvvel? Nem fognak hátat fordítani a márkának a hagyományos értékek, tehát a formavilág kedvelői?

A Mini azon márkák közé tartozik, amelyet az emberek jelentős része éppen az egyedi formái miatt akar megvenni. Ezért is próbáltak mindig nagyon érzékenyen hozzányúlni a legendás brit márka újdonságaihoz. Nem csoda, hogy az új elektromos Mini esetében is óvatosan hajtották végre a lényeges módosításokat. Az új, modern kori Minit még 2001-ben mutatták be, s azóta minden egyes változás vagy módosítás aránylag konzervatív volt.