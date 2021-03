Néhány tanács motorosoknak, avagy szezonkezdés ésszel!

Tél után még a legtapasztaltabb versenypilótáknak is vissza kell szokniuk a motorozáshoz. Ne hanyagolják el a szezon előtti felkészülést!

Bár sok motoros nem foglalkozik vele, a legfontosabb a motor műszaki állapota. Többen ugyanis úgy, ahogy télen lerakták a motort, csak letörlik a port tavasszal, és azt gondolják: „jó lesz az úgy”. Mindig nézzék át, hogy minden rendben van-e. Ez nem csak a szezonkezdésre igaz, év közben is jó, ha tisztában vannak saját motorjuk állapotával. Ha pedig nem értenek hozzá, akkor szánjanak rá időt, és vigyék el egy szerelőhöz, akiben megbíznak. Ne vállalkozzanak egyből 500 kilométeres túrára. Először kerüljenek egyet és ellenőrizzék le a gépet, mert adott esetben akár az életük is múlhat rajta.

Vissza kell szokni

A műszaki állapot után a motor kezelése sem elhanyagolható. Sokáig nem ült motoron, ezért adja meg az időt, mert ismét hozzá kell szokni. Még a MotoGP pilótáknak is kell a téli szünet után pár kör, mire ugyanazokat az időket tudják futni, amit az előző szezonban, pedig ott a világ legjobbjairól beszélünk. Mindenkinek szüksége van egy kis időre, hogy újra felvegye a ritmust, visszajöjjenek a beidegződések.

Ahogy a motorosoknak, úgy az autósoknak és a közúti forgalom többi résztvevőjének is vissza kell szoknia. Ne hibáztasson más sofőrt, amiért nem vette észre, vagy nem engedte el öt másodpercen belül. Lehet, több hónapon keresztül egyetlen motorossal sem találkozott, így neki is fel kell újra készülnie arra, hogy gyakrabban fognak motorosok megjelenni a visszapillantó tükörben.

Az útviszonyok

Arra is gondolni kell, hogy az aszfalt hőmérséklete és a tapadási viszonyok még messze nem ideálisak. Ha pár órára kisüt a nap, és néha 8-10 fokot is mutat a hőmérő, az még nem jelenti azt, hogy végérvényesen itt a tavasz. Menjen ki egy elhagyatott helyre és nézze meg, mennyivel hosszabb a féktáv, legyen tisztában azzal, hogyan tud megállni vészhelyzet esetén és ilyen körülmények között. A féktáv mellett aztán ott a kanyartempó, amit nem vállalhat el olyan sebességgel, mint mondjuk nyáron. Persze lehet motorozni, de nem érdemes feleslegesen kockáztatni, nem kell mindenáron húzni, guruljanak egyet, élvezzék a közeledő szezonkezdést.

Végül pedig tartsák szem előtt, hogy még mindig csak március vége van, itt az egész nyár előttünk. Fő a nyugalom! Lesz rengeteg idő, hogy több tízezer kilométert motorozzunk ideális körülmények között. Amikor már reggel 20 fok körüli hőmérséklet lesz, amikor tiszta utakon tudunk majd motorozni, amikor meglesz az ideális tapadás és minden feltétel adott lesz, hogy élvezzük is az utat, ne csak szenvedjünk a tapadással. Reméljük, minél hamarabb eljön ez az idő, addig pedig készítsék fel rendesen a szezonra a gépet.