Megnéztük, milyen az új Fabia élőben, és már az árát is ismerjük

Első ránézésre is egyértelmű, hogy az új Fabia megnőtt. - A szerző felvétele

Néhány szakújságíró ma testközelből is megnézhette a Fabia negyedik generációját, a meghívottak közül az Új Szó sem hiányzott. Milyen a dél-szlovákiai vásárlók körében is rendkívül közkedvelt népautó negyedik generációja?

Pozsony | Néhány szakújságíró ma testközelből is megnézhette a Fabia negyedik generációját, a meghívottak közül az Új Szó sem hiányzott. Milyen a dél-szlovákiai vásárlók körében is rendkívül közkedvelt népautó negyedik generációja?

Mint ahogy arról korábban írtam, a Fabia aktuális generációja első ízben épül az MQBA0 moduláris keresztmotoros platform műszaki alapjaira, amely a Volkswagen-csoport padlóvázaként még tágasabb belteret tesz lehetővé. 4108 milliméteres hosszúságával a Fabia jóval nagyobb lett és először lépi túl a négyméteres határt.

Azt, hogy a Fabia megnőtt, élőben is látni, az autó valóban hosszabb, s ennek köszönhetően az utastérben is jóval több hely van. Miután én, a 178 centiméteres magasságommal beültem a volán mögé, a hátam mögötti ülésre a közel kétméteres kollégám is elfért. Nem mondom, hogy hatalmas helye volt térdmagasságban, de azért elfért.

Különösen tetszik a vadonatúj, élénk Phoenix metálfényezés, a Fabia összesen kilenc színben lesz elérhető. - A szerző felvétele

Nagyon ütős dizájn

Ami a külsőt illeti, a Fabia sokkal modernebb lett. Az egyértelmű, éles vonalvezetésnek köszönhetően az egész dizájn dinamikusabb. Különösen tetszik a vadonatúj, élénk Phoenix metálfényezés, a Fabia összesen kilenc színben lesz elérhető.

A méretváltoztatásnak köszönhetően természetesen a csomagtér is tágasabb lett. A klasszikus piaci szegmens már eddig is legnagyobb, 330 literes csomagtértérfogata további 50 literrel 380 literre nőtt. A kiállított autóban még teljes értékű pótkerék is elfért a csomagtér legalján.

Az éles vonalvezetés és újfajta formák az utastérben is megjelenek. Teljes új, nagyon szokatlan az ajtók belső kilincse. A műszerfalon persze domináns helyet kapott a központi szabadon álló érintőképernyő, amely már teljesen más minőséget képvisel. Extraként lesz rendelhető a modellhez a digitális műszeregység. Az egyes vezérlési funkciók egy része még klasszikus gombon keresztül kezelhető, ami jó hír.

Teljesen más utastér

Az utastér egyébként nagyon modern benyomást keltett rám, a formák összességében tetszenek, bár én nem nagyon vagyok híve a világos lakozott műanyagnak, amelyből az ízlésemhez képest kicsit túl sokat használtak fel a műszerfalon. A műszeregység feletti Fabia felirat viszont nagyon tetszett.

Nem látni, de említésre méltó, hogy az új platformnak köszönhetően az autóban számos új technológia és rendszer is elfér. Első alkalommal jelenhet meg a járgányban az adaptív sebességtartó, vagy a holttérfigyelő rendszer, s már az anyósülésen is lehet Isofix gyerekülés-rögzítő. Az utasok biztonságáról összesen kilenc légzsák gondoskodhat.

Sajnálom, hogy az Octaviából ismert volán került a Fabiába, ezzel én egyszerűen nem tudok megbékélni. Nem a formájával, fogásával van a gond, inkább az egyes funkciók volánról való vezérlése olyan bonyolult és kicsit logikátlan a számomra.

Miután én, a 178 centiméteres magasságommal beültem a volán mögé, a hátam mögötti ülésre a közel kétméteres kollégám is elfért. Nem mondom, hogy hatalmas helye volt térdmagasságban, de azért elfért. - Demecs Péter felvétele

11 ezres kezdőár

A motorházban egyébként a Volkswagen-csoport jelenlegi EVO-motorgenerációjának öt benzinüzemű erőforrásának valamelyikét találják, az abszolút alap a 48 kW (65 LE) motor lesz ötgangos manuális sebességváltóval és Active felszereltségi szinttel, összesen 11 760 euróért. Már az alapfelszerelés része lesz a LED-fényszóró, a vészfékező, vagy a Lane assist rendszer, amely a sávban tartja az autót. Az Ambition felszereltségi szint 12 560 eurónál kezdődik, a Style pedig 14 760 eurónál. A Fabiához egyébként elérhető lesz a tolatókamera, az elülső parkolószenzorok, a szélvédő fűtése, a kulcsmentes nyitás és startolás, vagy a CarPlay és Android Auto alkalmazásokat támogató SmartLink.

Az 1.0 MPI erőforrásból kettő lesz, a már említett alapon kívül még az 59 kW (80 LE) teljesítménnyel rendelkező motor. A TSI erőforrások kínálata 70 kW (95 LE) teljesítménynél kezdődik, s ebben az esetben is csak az ötgangos manuális váltó lesz elérhető. A hatgangos manuális vagy a hétgangos DSG-váltó csak az erősebb, 81 kW teljesítménynél kezdődő motorokkal párosítható.