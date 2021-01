Mégis létrejön a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportja

Múlt héten utolsó feltételként a két cég részvényesei is zöld utat adtak az egyesülésnek. A részvényesek több mint 99 százaléka támogatta az egyesülést, aminek a révén Stellantis néven új cég jön létre, amely a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportja lesz a Volkswagen, a Renault–Nissan– Mitsubishi és a Toyota után.

A Stellantis termelési kapacitása évi mintegy 8,7 millió autó. Az ügylet keretében a PSA tulajdonosai részvényeik után 1,742 FCA-részvényt kapnak. Az FCA január 15-én – a cég részvényének utolsó tőzsdei kereskedési napján – saját részvényeseinek 2,9 milliárd euró, részvényenként 1,84 euró rendkívüli osztalékot fizet ki. Az egyesült cég, a Stellantis részvényeivel január 18-án a párizsi és a milánói, egy nappal később, 19-én pedig a New York-i értéktőzsdén indul be a kereskedés.

Konkurenciaharc

A PSA és az FCA 2019 decemberében jelentették be egyesülési szándékukat, idén decemberben megszerezték az Európai Unió versenyhatóságának a jóváhagyását is. Az Európai Bizottság (EB) egyébként azzal a feltétellel hagyta jóvá a fúziót, hogy az új konszern megakadályozza ennek a lépésnek negatív hatását a gazdasági versenyre. A bizottság attól tart, hogy az egyesülés a könnyű haszongépjárművek piacán kilenc országban – Szlovákiát beleértve – rontana a gazdasági verseny szabályain, ami a haszongépjárművek árának megemeléséhez vezetne. Az ezt megakadályozandó intézkedések egyike a PSA és a Toyota európai részlegének szorosabb együttműködése a haszongépjárművek gyártása során. Épp a PSA gyártja a Toyota azon haszongépjárműveit, melyeket az Európai Unióban értékesítenek. Az EB szerint az együttműködés kibővítésének köszönhetően a Toyota járgányai komolyabb konkurenciát jelenthetnek majd a Stellantis márkák autóinak.

A két cég azzal számol, hogy az egyesüléssel évi mintegy 5 milliárd euró költséget takarítanak meg. A fúzióra egyébként az olaszországi Fiat rossz gazdasági helyzete kényszerítette rá a cégeket, az olasz márka ugyanis nem tudott olyan stratégiai partnert találni, amely csökkentette volna a gyártási költségeket és hozzájárult volna a gyártó károsanyag-kibocsátásának visszaszorításához.

A Stellantishoz összesen tizennégy márka fog tartozni: az FCA részéről például a Fiat és a Maserati, az amerikai Jeep és a Dodge, vagy a PSA-hoz tartozó Peugeot, Citroën, Opel és DS. A fúzió következtében átrendeződik az európai autóipari piac is, amelynek január közepétől már három domináns játékosa lesz: a Volkswagen, a Renault–Nissan és a Stellantis konszern.

A fő részvényesek

Az olasz állam részesedést vásárolhat az olasz–amerikai Stellantisban – árulta el az olasz gazdasági miniszter helyettese, Antonio Misiani. Misiani a La Repubblica olasz lapnak nyilatkozva beszélt arról, hogy a francia államhoz hasonlóan az olasz is részesedéshez juthat az új autóipari csoportban. A miniszterhelyettes a lehetséges lépést azzal magyarázta, hogy a Stellantishoz nemzeti foglalkoztatási és ipari érdekek fognak kötődni. Hozzátette, hogy tulajdonrész vételére csak konszenzus alapján, valamint bizonyos feltételek fennállása esetén kerülhet sor, utóbbiak pedig „nem adottak a pillanatban.” Párizs, ami jelenleg a PSA egyik legnagyobb részvényese, 6,2 százalékos tulajdonrésszel fog rendelkezni a Stellantisban, aminek legnagyobb befektetője az Exor lesz 14,4 százalékkal. Az Agnelli családhoz tartozó Exor holdingvállalat jelenleg az FCA fő részvényese – írja a Reuters.

A jövő

Az olasz miniszterhelyettes az interjú során a technológiai átállásra is kitért. Mint mondta, a mostaniakon felül egy új, hosszú távú perspektívával alkotott ösztönző mechanizmusra lenne szükség, amiben környezetvédelmi célokat is meg kellene fogalmazni. A PSA és az FCA egyesülésével létrejövő autógyártó marginális kínai jelenléttel, óriási kihasználatlan gyártókapacitással, valamint változó teljesítményű márkákkal kezdi majd meg életét.

Az autopro.hu szakportál figyelmeztetett, hogy a feladatok egyike a piaci részesedés növelése a világ legnagyobb gépkocsipiacán, Kínában. Jelenleg a PSA és az FCA esetében is, az ázsiai-csendes-óceáni térségben található gyártókapacitások mindössze nyolcszázalékos kihasználtsággal üzemelnek az LMC Automotive autóipari elemzőház adatai szerint. Ezeknek a kapacitásoknak a többsége Kínában található. Az ígéretek szerint az egyesülést követően nem fog sor kerülni gyárbezárásokra, tekintve azonban a rendkívüli, jelenlegi eladások mellett évi hétmillió autónyi kombinált túlkapacitást, kétséges, hogy ez valóban így lesz-e. A két partner a kapacitások felét sem használta ki a járvánnyal terhelt előző évben, azonban az LMC számításai azt mutatják, hogy még a kiváló évnek számító 2016-ban is közel négymillió járműnyi fölös kapacitása lett volna a kombinált vállalatnak. Elemzők szerint a Stellantis rákényszerülhet néhány hazai piacon kívüli termelőegység bezárására. A végleges leállásra jelölt üzemek között lehet az Opel angliai Ellesmere Portban található egysége, valamint a Fiat szerbiai Kragujevac városában lévő telephelye. A PSA szlovákiai, Nagyszombatban található gyárát minden jel szerint nem fogják érinteni az esetleges megszorítások. (MTI, autopro.hu)