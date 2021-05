Idén elkészül a Pozsonyt Kassával összekötő autópálya, Magyarországon

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter múlt hét végén Pozsonyban megerősítette, hogy ősszel befejezik a Miskolctól a szlovák–magyar államhatárig vezető, közel 60 kilométeres sztráda építését. Ezzel több évtizedes várakozás után a fővárosból végre autópályán is eljuthatunk Kassára, igaz, Magyarországon keresztül.

Rémálom

Nemcsak Európában, tán a világban is nehéz lenne olyan országot találni, ahol tovább tart a két legnagyobb város közötti autópálya-összeköttetés megépítése, mint Szlovákiában. Jövőre lesz ötven éve, tehát fél évszázada, hogy elkezdték építeni az 512 kilométeres távolságot leküzdő sztrádát. Ezalatt az idő alatt megéltünk rendszerváltást, Csehszlovákia szétszakadását, Szlovákia megalakulását, a Mečiar-korszak bukását, csatlakoztunk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, bevezettük az eurót, túléltük a 2009-es gazdasági válságot, s minden jel szerint a koronavírus-járványból is kilábalunk, de a sztráda Pozsony és Kassa között továbbra sem kész, a legoptimistább és egyben legújabb tervek szerint 2030 után sikerül csak befejezni, de persze erre sem venne senki mérget.

1975 decemberében fejezték be a D1-es sztráda egyik első szakaszát Pozsony és Szenc között - TASR-felvétel

Történelem

A D1-et még a kommunizmus idején, 1972-ben kezdték építeni. Az elvtársak akkor azzal számoltak, hogy 1990-ben elkészülnek a munkálatokkal. Az évek teltek, és egyértelművé vált, hogy ezt a határidőt nem sikerül teljesíteni, mint ahogy a további évtizedekben kitűzött határidőket sem. A HZDS a kilencvenes évek közepén azt tervezte, hogy ha lassan is halad az építkezés, 2005-re befejezik. Vladimír Mečiar kormánya alatt végül csak 18 kilométert sikerül befejezni, de ezt is nagy pompával nyitották meg Claudia Schiffer és Gérard Depardieu társaságában.

Néhány évvel később, Robert Fico – első kormányzásának idején – 2006-ban azzal kecsegtetett, hogy 2010-ben probléma nélkül befejezik az autópályát. A témában jártas szakértők ezt már akkor elhamarkodott ígéretnek tartották, így nem csoda, hogy az elmúlt években újabbnál újabb időpontokkal álltak elő a politikusok. Elvégre Fico közlekedési minisztere, Ľubomír Vážny is arról beszélt, hogy a legoptimistább forgatókönyv szerint is csak 2011–2012-ben fogják befejezni a sztrádát. Majd jöttek a következő kormányok és következő határidők: 2018, 2019, 2020. Azóta azonban ezek az ígéretek is hamisnak bizonyultak. Érsek Árpád közlekedési miniszter már a 2016-os kinevezését követően elismerte, hogy a 2020-as időpont nem reális, majd később bevallotta, hogy az átadásra csak 2025-ben vagy 2026-ban kerülhet sor. Jelenleg pedig úgy tűnik, hogy a sztrádát 2030-ig sem sikerül befejezni.

A D1 projektjének részeként épült 1981-ben a pozsonyi Kikötői-híd, amelyen gépkocsikon kívül vonatok is közlekednek - TASR-felvétel

Elhibázott döntések

Több tucat oldalt is megtölthetnénk azoknak az elhibázott döntéseknek a felsorolásával, amelyek odáig vezettek, hogy a sztráda máig nem kész. A rossz projektdokumentációk, elhibázott építkezések vagy a rosszul kiválasztott kivitelező sem bizonyult olyan súlyos félrelépésnek, mint a D1-es nyomvonalának kiválasztása. Több szakértő egyetért, ha a sztrádát észak helyett délen kezdték volna építeni, már régen használhatnák a sofőrök. A déli régiókban sokkal egyszerűbb lett volna az autópálya építése, nem lett volna szükség annyi alagútra, hídra vagy elkerülőútra. S bár szégyen, de talán nincs mit csodálkozni azon, hogy Pozsonyt Kassával nem Szlovákiában, hanem Magyarországon fogja először összekötni autópálya. Ráadásul a magyarországi építkezés sikerült felgyorsítani, minek köszönhetően még fél évvel korábban befejezik a munkálatokat.

Mindezek után nem véletlen, hogy a D1-es építésének végtelen történetről már számtalan vicc is megjelent az interneten. Az egyik kedvenc karikatúrámon egy férfit látni, amint éppen teleportálja magát, mint a Star Trek sorozatban, míg a felesége rászól: „Drágám, már nincs szükség teleportálásra, megnyílt az autópálya Kassára.”

A D1-es 2021-ben is épül, minden jel szerint 2030-ra sem készül el - TASR-felvétel