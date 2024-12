Amnesty International: Mélyponton az emberi jogok védelme Szlovákiában, és a helyzet csak romlik

Ezúttal is nagy sikert aratott a Motorosok a Gyerekekért Polgári Társulás (Motorkári pre deti a mládež OZ) által szervezett Mikulás-napi motorozás. Mivel az idei négynapos rendezvényük a vártnál is jobban sikerült, a szervezők abban bíznak, jövőre új helyszínekre is eljuthatnak, hogy mégtöbb gyerek és felnőtt arcára csaljanak mosolyt.