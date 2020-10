Általános szűrés helyett már az országos lezárás sem kizárt

Kedden 13 832 mintavételt végeztek és 2202 fertőzöttet azonosítottak (az eddigi rekordot október 15-én jegyezték, akkor 2075 fertőzöttet találtak).

„A számok továbbra is rémisztőek”

– mondta Igor Matovič a kormány szerdai ülése után. Szavai szerint az október elején bevezetett szigorítások láthatóan még nem hozták meg a várt eredményt, és könnyen elképzelhető, hogy a hét végére már napi 3 ezer, majd a következő héten 4 ezer, utána pedig napi 5 ezer fertőzött lesz.

További aggasztó adat, hogy a kormányfő szerint a kórházakban 4 hét múlva már akár 5 ezer koronavírusos fertőzöttet kell ápolni (jelenleg 844 személyt tartanak bent).

„Nézzük meg Csehországot! Szép példa arra, hogy lássuk, mi merre tartunk”

– mondta Matovič, aki szerint a szlovákiai járványgörbe két hét lemaradással szinte tökéletesen másolja a csehekét.

A cseh lockdown

Csehországban szintén rekordszámú fertőzöttet találtak kedden, közel 12 ezret. Emiatt Andrej Babiš cseh miniszterelnök mától országos lezárást (úgynevezett „lockdown”) rendelt el.

Matovič kijelentette: nem kizárt, hogy nálunk is be kell vezetni a teljes karantént, bár ezt mindenki szeretné elkerülni. Mint mondta, ő a tesztelést szorgalmazza, de ha a járványügyi szakértők úgy gondolják, hogy az már kevés, akkor kénytelen lesz hallgatni rájuk.

Tehát akár az is előfordulhat, hogy a napok óta emlegetett országos tesztelés meg sem valósul, és jön az lezárás. Erről fog tárgyalni csütörtökön a központi válságstáb, az ülésezés várhatóan délutánig elhúzódik. Ekkor dőlhet el véglegesen, hogy melyik lehetőségre kell készülnünk.

Miközben a kormány a teljes lezárás lehetőségét fontolgatja, a kórházak egyre leterheltebbé válnak. Néhány intézményben már a katonaság is részt vesz a betegek elosztásában - TASR-felvétel

Három hétig lezárva

Matovič elmondta: ha végül mégis az országos lezárás mellett döntenek, az várhatóan szigorúbb lesz, mint amilyet a járvány első hulláma alatt bevezettek. A miniszterelnök Spanyolországot említette példaként, ahol tavasszal szinte teljes kijárási tilalom volt érvényben, az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatták el lakhelyüket (például vásárláskor, vagy kutyasétáltatáskor). A lezárások idején csak azok cégek és gyárak maradhatnának nyitva, amelyek elengedhetetlenek az ország működése szempontjából.

A kormányfő úgy véli, az országos karantén három hétig tartana.

Azt maga Matovič is elismerte, hogy a teljes karantén hatalmas gazdasági károkat okozna az országnak. Napi 80–100 millió eurós kiesésről van szó, de a miniszterelnök elmondása szerint ebben a helyzetben az emberek egészsége a legfontosabb.

A teljes lezárás lehetőségét Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke is megemlítette.

„Ha a fertőzöttek száma eléri a kritikus határt, a tesztelésnek már nincs értelme”

– közölte a házelnök.

Sulík egyelőre hallgat

Akadtak azonban olyan politikusok is, akik nem értettek egyet ezzel a lehetőséggel. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter – aki köztudottan ellenzi az országos lezárásokat – állítólag idő előtt elhagyta a kormányülést, és nem is vett részt a karanténről szóló tárgyaláson. A témával kapcsolatban egyelőre nem nyilatkozott.

Peter Pellegrini, a Hlas elnöke úgy fogalmazott, hogy a lezárásokkal a kormány ismét csak meg akarja félemlíteni az embereket, és így próbálja rávenni őket, hogy vegyenek részt az országos tesztelésen.

Peter Pellegrini volt miniszterelnök szerint a kormány ismét riogatja az embereket - TASR-felvétel

Határellenőrzés

Bár még mindig kérdéses, hogy végül lezárás vagy országos mintavétel következik-e, Matovič szerint viszont egy biztos: ezen a hétvégén mindenképpen letesztelik az embereket azokban a járásokban, ahol a legkritikusabb a járványhelyzet (elsősorban a Turdossini, a Námesztói, az Alsókubini és a Bártfai járásról van szó).

Ezzel összefüggésben Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter elmondta, hogy a projekt hatásos működéséhez a határátkelőkön is tesztelni kell az embereket. A tárcavezető szerint erre már jövő héten hétfőn sor kerülhet. A tesztelést a határon is az antigéntesztek segítségével végeznék, amelyek rövid időn belül kimutatják a fertőzés jelenlétét. Naď szerint akár az is elképzelhető, hogy mind a 60 határátkelőn ellenőriznék az embereket, a kamionsofőrök és az ingázók esetében viszont erre csak kéthetenként egyszer kerülne sor. A védelmi miniszter egyelőre nem árult el további részleteket, elmondása szerint még semmi sem biztos.

Jaroslav Naď szerint a határon is lesznek ellenőrzések - TASR-felvétel

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter megjegyezte: a határellenőrzés ismét dugókhoz vezethet, de inkább legyen várakozás, minthogy az emberek egészségét tegyék kockára.

A legújabb vírusadatok Kedden 13 832 tesztet végeztek, és 2 202 koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak.

tesztet végeztek, és koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak. Jelenleg 844 -en vannak kórházban, közülük 680 -nál már bebizonyosodott, hogy elkapta a vírust. 18 -an fekszenek intenzív osztályon, 58 beteg szorul lélegeztetőgépre.

-en vannak kórházban, közülük -nál már bebizonyosodott, hogy elkapta a vírust. -an fekszenek intenzív osztályon, beteg szorul lélegeztetőgépre. 400 újabb személy gyógyult ki a betegségből, így 25 100 aktív fertőzöttről tudunk.

újabb személy gyógyult ki a betegségből, így aktív fertőzöttről tudunk. Az egészségügyi minisztérium egyelőre nem jelentett új halálesetet, az elhunytak száma így hivatalosan 98 fő.

fő. A fertőzöttek számának heti középértéke 1929. Legalább 500-ra kellene csökkenteni ahhoz, hogy enyhítsenek a jelenleg érvényben lévő szigorításokon.