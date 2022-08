Állami támogatás nélkül rövidesen kritikus helyzetbe kerülhetnek az egyetemek

A pozsonyi Comenius Egyetem (UK) szóvivője kritikusnak nevezte a kialakult helyzetet, több felsőoktatási intézmény képviselője szerint az árvágta a fejlesztések rovására megy. Mennyire érinti negatívan az infláció a Selye János Egyetemet?

Ugyanannyira, mint a többi intézményt, a legnagyobb mértékben az energiaárak emelkedése érint bennünket. A tavalyi évhez viszonyítva a többletkiadásunk több mint 100 százalékkal megemelkedett. A megnövekedett költségeket eddig csak saját forrásból tudtuk szanálni, nem kaptunk semmilyen állami támogatást. Ígéretek voltak ugyan, de a támogatás még nem érkezett meg. Bízom benne, hogy az év végéig valamilyen támogatást kapunk az államtól, mert ellentétes esetben a tartalékainkat fog kelleni felélni, s a jövő évre még rosszabbak a kilátások ebben a tekintetben.

Tehát önerőből, hosszú távon nem lehet kigazdálkodni a pluszköltséget?

Szerintem ez lehetetlen. Ehhez olyan takarékossági intézkedéseket kellene hozni, mint például az épületek bezárása. Azt gondolom, az ilyen magas energiaárakat egyszerűen képtelenség kigazdálkodni.

Milyen megszorításokra kell számítani az új tanévben? Ezzel kapcsolatban van kidolgozva valamilyen terv az egyetemen?

Igen, már korábban is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Gondolkodtunk azon, hogy korábban kezdjük el a szemesztert, vannak olyan intézmények, ahol ez is felmerült, illetve konkrét intézkedésként meglépték. Mivel a beiratkozások nálunk szeptember első hetében zajlanak, ezért nem tudtuk korábbra hozni a félév kezdetét. Úgy látjuk, december végéig még tudjuk fizetni a magasabb költségeket, s januárban kezdődnek igazán a problémák. Ha az év végéig semminemű állami támogatást nem kapunk erre a célra, akkor már nekünk is konkrét intézkedéseket kell foganatosítanunk. Szeptember közepén lesz a Szlovák Rektori Konferencia ülése, ahol az egyetemek vezetői ezekről a kérdésekről is tárgyalni fognak. Felmerülhet akár az is, hogy a következő szemeszter kezdetét későbbre, a fűtési szezon utánra tesszük. Számos kérdést vet fel azonban ez a lehetőség is – mi lesz a hallgatók kollégiumokkal kötött szerződésével, ha az adott időszakban 3 hónapig nem lesz oktatás? Konkrét állami támogatás nélkül nagyon nehéz lesz az egyetemek sorsa. Tudjuk, hogy az utóbbi két évben milyen forrásokat vontak ki a felsőoktatásból, ha további megszorítások jönnek, valóban nagyon kritikus lesz a helyzet, ahogy azt a Comenius Egyetem is jelezte.

A Szlovák Műszaki Egyetem (STU) nem tartja kizártnak, hogy a téli szemeszterben online tartják meg a vizsgákat, s ezáltal kevesebbet kell fűteni, illetve világítani. Az oktatás színvonalának romlásához vezethetnek a megszorítási intézkedések?

Az online vizsgáztatás nem befolyásolja az oktatás színvonalát. Ha maga az oktatás jelenléti formában megy végbe, akkor ebben nem látok akadályt. Minden egyetem egyéni döntése lesz, miként kezeli ezt a kérdést. Nem mi okoztuk a rendkívül nehéz helyzetet, amibe kerültünk, de sajnos nekünk kell megoldanunk. Félek, hogy nem lesznek jó megoldások.

Több városban a lakhatás is drágult a diákok számára, mire számíthatnak a hallgatók szeptembertől?

Mi is emeltük az árakat, az infláció mértékében: 60 euróról 70 euróra. Ha még jelentősebb energiaár-emelésre kerül sor, ezt is át fog kelleni értékelni. Bízom benne, hogy ebben az akadémiai évben tartani tudjuk az árat. Az energiák közbeszerzésének függvényében később biztosan felülvizsgáljuk. Ebben az időszakban a közbeszerzés is problémát jelent – ha van is ajánlat, nagyon nehéz megállapodni a szolgáltatókkal.

A koalíciós válság következtében szeptemberben távozhat a miniszter a tárca éléről. Milyen hatással van a politikai válság az iskolaügy stabilitására?

Ezzel kapcsolatban nem kívánok véleményt mondani, az a politikusok dolga. Az egyetemeknek az a feladatuk, hogy biztosítsák az oktatást a hallgatók számára, s mi ezt fogjuk tenni, attól függetlenül, ki lesz a miniszter.