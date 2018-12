Államfőjelöltje továbbra sincs a Smernek, Fico az ellenségeket sorolta

A Smer elnöke szerint jól működik a Fico-Pellegrini tandem, és a Smerben mindenki, de mindenki támogatja a jelenlegi kormányfőt. Ugyanakkor mivel ő már nem tagja a kormánynak, a szombati kongresszuson arra kérte a Smer minisztereit, hogy beszéljenek többet a pártról.

Szólt a jövő évi államfőválasztásról is, de most sem jelentette be a jelölt nevét (eddig hónapokon keresztül Miroslav Lajčák távozó-maradó külügyminisztert győzködte).

„Nem becsüljük le az államfőválasztást, erős jelöltet állítunk. De türelemre van szükség és taktikára, várunk a bejelentéssel, különben a jelöltünket mediálisan meglincselik a szavazásig” - közölte Fico, hozzátéve, „jobb elnököt választunk az országnak, mint a jelenlegi”.



A Smer elnöke azt is kijelentette,

hogy Szlovákia jelenleg a legsikeresebb korszakát éli, de az emberek ezt képtelenek felfogni.

Ezt követően felsorolta, hogy történelmi alacsony szinten van a munkanélküliség és először lesz nullszaldós az ország költségvetése.

Ezt követően a jobboldali és konzervatív beállítottságú választók felett sajnálkozott, mondván, megérti, hogy frusztráltak, mivel senki nem mutat nekik alternatívát.

A jobboldali választó frusztráltsága oda vezethet, hogy nem a választásokon, hanem az utcán akarja kikényszeríteni a változást - mondta a párt küldötteinek és a franciaországi tüntetésekre és erőszakra utalt.



„A média elárulta a küldetését és belépett a politikai ringbe, mivel az ellenzék gyenge. Hibázunk, amikor nem válaszolunk a média támadásaira. Azt írják rólunk, hogy gyilkosok és tolvajok vagyunk, és mi nem teszünk semmit. Óriási hiba, hogy az újságírógyilkosság után nem mondtuk el megfelelően a nyilvánosságnak a mi verziónkat” - állapította meg Robert Fico. (úsz, tasr)