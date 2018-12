Smer-kongresszus: valamit mondani kell, Fico mintha apró önkritikát gyakorolna

A parlamenti választás szerinte 2020-ban lesz, nem lát semmi okot arra, hogy előrehozott választás legyen az országban.

„Kaptunk néhány kemény ütést, túléltük, amit túléltünk” - folytatta Fico, vélhetően arra utalva, hogy neki és Kaliňáknak is távoznia kellett a kormányból.

„Ötödször is meg akarjuk nyerni a választást és kormányt alakítani. Ehhez szükség lesz személycserékre, bátorságra, hogy bevalljuk, milyen hibákat követtünk el, és hogy minél jobban ki tudjuk használni azt a potenciált, amivel rendelkezünk. Választható alternatívaként kell megjelennünk a választók előtt, és ez reális is. Még hosszú évekre bebetonozhatjuk a szociáldemokráciát az országban” - mondta a Smer elnöke.

Megismételte, hogy ennek a kormánykoalíciónak nincs alternatívája, az ellenzék pedig semmire sem képes, csak kriminalizálni a kormányt.

Az egyetlen programponjuk, hogy mindnyájunkat lecsukassanak!

- jelentette ki Fico.

A Smer feltehetően az internetes kommentelők megregulázását tartja az újabb győzelméhet vezető útján az egyik mérföldkőnek. A párt törvényt dolgoz ki arról, hogy az újságok honlapján és a hírportálokon ne lehessen „névtelenül hozzászólni” a cikkekhez. Ezért a kiadóknak kell majd vállalniuk a következményeket.

A kongresszuson az újabb szociális csomag tartalmát is ismertetik, melynek egyes részleteit már hetekkel ezelőtt nyilvánosságra hozta a párt. (úsz, tasr)