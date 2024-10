Áll a bál az SNS-ben: Huliak eltemette Danko házelnöki ambícióit, az SNS elnöke pedig leárulózta frakciótársát

Legyen vége az üzengetésnek, üzente meg Huliak

Huliak megerősítette, hogy két társával együtt szilárdan támogatják a koalíciót és a kormányprogram megvalósítását. Azt is szeretnék elérni, hogy a koalícióban legyen vége az üzengetésnek, enne ellenére sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a frakció nevének a módosítását követelik. „Engem erre felhatalmazott a kongresszus, és tudtam, hogy feleslegesen konfrontálódnék. Melyik pártelnök szeretné, hogy ez történjen?” – válaszolta arra a kérdésre, hogy miért sajtótájékoztatón jelentették be igényüket a frakció nevének módosítására. – Azért tettünk így, hogy elkerüljük a problémát.” Továbbra is azt állítja azonban, hgoyg Andrej Dankóval nem veszett össze.

Én Andrej Dankóval nem veszekedtem, nincs is okom arra, hogy összevesszek vele. Ez rajta múlik

– mondta Huliak az Új Szónak. Azt elismerte, hogy tudja, Dankónak nem tetszik az ötletük, mert pár szóban őt is tájékoztatták a sajtótájékoztató előtt. „Közvetlenül a sajtótájékoztató előtt beszéltünk vele, nem tetszett neki, ennyi az egész” – mondta Huliak.

Attól nem tart, hogy Danko kitenné őket a frakcióból. „Andrej Danko nem tud kidobni bennünket. Ha hármunkat kidobna, akkor Andrej Dankónak nincs frakciója. Szerintem ezt ő is tudatosítja” – utalt Huliak arra, hogy a frakció megtartásához legalább 9 képviselőre van szükség.