Alacsony vagy magas a szlovák minimálbér?

A minimálbér összegének csaknem minden ország gazdasági életében meghatározó szerepe van. Az ezzel kapcsolatos múltbeli elemzések, számítások a két világháború közötti időszakba nyúlnak vissza. Csehszlovákia már akkor azon kevés ország közé tartozott, amelyek bevezették a minimálbért.

Az első egységes minimálbért nem sokkal a rendszerváltás után, 1991-ben vezették be, amelynek az értéke akkor 2 ezer csehszlovák korona (Kčs) volt, ami átszámítva a mostani árfolyam szerint kb. 66 eurónak felelt meg. Ez azt jelentené, hogy ha a mostani, még érvényben levő törvény szerint 2021-ben Szlovákiában a minimálbér 656 euró lenne, 30 év alatt épp a tízszeresére nőne. A hatályos törvény szerint a minimálbér minden évben január elsejétől a két évvel korábbi átlagbér összegének a 60 százalékára nő.

Ádáz vita

Ahogy az elmúlt hetek eseményei is mutatják, ez a számítási módszer egyre távolabb kerül. Csak rövid emlékeztetőül: Milan Krajniak munkaügyi miniszter pár napja bejelentett javaslata szerint a jövő évi minimálbér összege csupán 620 euró lenne. Ehhez azonban a még érvényben levő törvényt a parlamentnek módosítania kell. Tekintettel arra, hogy a háromoldalú tárgyalások nem vezettek eredményhez, ugyanis a munkáltatók és a szakszervezetek nem tudtak megegyezni, a döntés a kormány kezébe került. Július 15-én lejárt a megegyezésre szánt határidő, azonban a végső döntés még augusztus végéig elhúzódhat. A munkáltatók továbbra is a minimálbér befagyasztását szeretnék, sőt, inkább még a jelenlegi csökkentését is kilátásba helyezték. Ezzel ellentétben a szakszervezetek természetesen a még érvényes törvény szerinti 656 euró mellett foglalnak állást. Ezért a munkaügyi tárca javaslata egy kompromisszumos megoldást jelentene. A szóbeli csatározás, a vélemények egyeztetése tehát továbbra is folytatódik, sőt egyre hevesebb méreteket ölt, amiben sajnos nagy szerepe van a gazdasági helyzetnek is.

A továbbiakban tegyünk egy kis kitekintést, mi a helyzet az uniós tagországokban, főleg a szomszédos, de a csatlakozni szándékozó országokban, illetve az unión kívüli államokban. Mindjárt az elején elmondhatjuk, hogy még mindig óriási különbségek vannak az uniós tagországok között. A 27 uniós tagország közül (Nagy-Britanniát már nem soroljuk közéjük) 21 rendelkezik törvény által meghatározott minimálbérrel.

A garantált minimálbérrel nem rendelkező tagországok csoportját, Ausztria, Ciprus, Dánia, Finnország, Svédország és Olaszország alkotja. Viszont a csatlakozni szándékozó országokban, mint Montenegró, Észak-Macedónia, Albánia, Szerbia és Törökország is megtaláljuk a minimálbér intézményét, valamint Nagy-Britanniában is. A megállapított összegre vonatkozó törvények, rendelkezések sem egységesek (pl. minimális órabér, nem vonatkozik minden gazdasági ágazatra, korcsoportok szerint változik).

Uniós csúcstartók

Az uniós tagországok közül magasan kiemelkedik Luxemburg, ahol a minimálbér értéke az idei év elejétől 2142 euró. Ez az összeg több mint 400 euróval magasabb, mint a második helyen álló és talán némi meglepetést okozó Írországban. A sort Bulgária zárja, a legújabb statisztikai adatok szerint 312 euróval – tehát a Luxemburgban dolgozók mintegy hétszer magasabb minimálbérért dolgoznak, mint Bulgáriában. Nem okoz nagy meglepetést, hogy az első 7 helyen nyugat-európai országok szerepelnek. Az újonnan csatlakozott országok közül Szlovénia áll a legjobban 941 euróval, de még ők is ezer euró alatt vannak. Szlovákia jelenleg 15. a rangsorban, 580 euróval. A szomszédos országok közül Lengyelország, mintegy 30 euróval megelőz minket, sőt még két balti állam is. Csehországgal majdnem egy szinten vagyunk, ahol az árnyalatnyi különbségeket befolyásolja az éppen aktuális átváltási érték is. De ugyanúgy a többi eurózónán kívüli országban is megfigyelhető ugyanez az átváltási eltérés (Bulgária, Horvátország, Magyarország, Románia vagy akár Nagy-Britannia esetében is). Magyarországon a január elsejétől érvényben levő minimálbér összege 161 ezer forint (487 euró) teljes munkaidő teljesítése esetén. Viszont a garantált bérminimum, ami legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igényel, majdnem 50 ezer forinttal magasabb, 210 600 forint havonta (636 euró).

Németországban csak 2015-ben lett bevezetve a minimálbér. A jelenlegi statisztikai adatok alapján 168 órás hónap után járó minimálbér összege 1571 euró, ezzel az ötödikek az uniós tagországok között.

Ausztria nem rendelkezik törvényileg meghatározott minimálbérrel. Minden a munkáltatók és a munkavállalók megegyezésén alapszik. Azonban minden kollektív szerződés tartalmaz egy adott pozícióra vonatkozó minimális bérösszeget, kiegészítve különböző juttatásokkal. Könnyen előfordulhat, hogy ugyanabban a munkakörben eltérőek lehetne a bérek, azonban még így is a legmagasabb értékek közé tartoznak Európában (a havi bruttó átlagbér 3802 euró volt 2019-ben).

Svájc, a gazdaságilag legfejlettebb országok egyike, azonban nincs törvény által elfogadott minimálbére. A 2014-ben megtartott népszavazás egyértelműen elutasította a minimálbér bevezetését, ami 3 ezer euró lett volna, a választók 70 százaléka azonban nemmel szavazott. Ennek ellenére meglepően magas a havi átlagbér, 6315 euró, amiből tisztán 4995 eurót kap kézhez a munkavállaló. Nagy-Britannia (amelyet már nem sorolunk az uniós tagországok közé) szintén rendelkezik törvény által megszabott minimálbérrel, amely érvényes az egész királyság területére (Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország). Azonban annyi az eltérés Európa többi országához viszonyítva, hogy itt minimális órabérrel számolnak, amely minden évben nem januártól, hanem április elején lép életbe. Idén a britek minimális órabére 8,72 font (kb. 10,03 euró), de ezt az összeget csak a 25. életévüket betöltött alkalmazottak kapják meg. Még további három korcsoportot tartanak nyilván, legkevesebbet a 18 évnél fiatalabbak kapnak, nekik 4,55 font a minimális órabérük. Ezek az értékek 2021. március végéig érvényesek, aztán újabb emelés várható.

Alacsony az órabérünk

Az egy órára jutó minimális bért vizsgálva szintén Luxemburgban legmagasabb az órabér (12,08 euró), a legalacsonyabb pedig Bulgáriában (1,87 euró). Szlovákiában az egy órára megszabott minimális összeg ebben az évben 3,33 euró. Az uniós tagországokat a minimális órabér alapján három csoportba sorolhatjuk. Az elsőbe csak a fejlett nyugat-európai országok tartoznak (ahol az értékek 12,06 és 9,35 euró között mozognak) – Luxemburg, Hollandia, Franciaország, Írország, Belgium és Németország. A közepesen fizető országok között már megjelennek a dél-európai országok és néhány közép-kelet-európai állam is (az értékek 6,43 és 3,44 euró közöttiek) – Spanyolország, Szlovénia, Málta, Görögország, Portugália, Lengyelország, Litvánia, Észtország és Csehország. Az alacsony minimális órabérrel rendelkező országok csoportját (3,33 és 1,87 euró között) Szlovákia vezeti, amelyet Horvátország, Magyarország, Románia, Lettország és Bulgária követ.

Széplaki Dénes,

a pozsonyi Trexima piackutató és tanácsadó társaság munkatársa