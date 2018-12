A VšZP ügyfelei sem fizetnek

A VšZP és a ZAP között már csaknem 6 hónapja húzódik a vita, mivel nem tudnak megegyezni az új szerződés feltételeiben. A helyzet odáig fajult, hogy a VšZP szerdán bejelentette, a tárgyalásokat befejezte. Ez azt is eredményezhette volna, hogy a ZAP-hoz tartozó rendelőkben a páciensek kénytelenek lesznek kifizetni a kezelések árát. A biztosító azonban egy nappal később bejelentette, hogy továbbra is finanszírozni fogják a ZAP rendelőit, függetlenül attól, hogy az orvosok rendelkezneke szerződéssel, de a korábbi feltételek alapján.

Peter Lipták szerint a jelenlegi helyzet ugyan bizonytalan, de a semminél így is több. „Egy szokatlan állapot állt elő a rendelők és a biztosító között. Annak ellenére, hogy nincs érvényes szerződésünk, a VšZP továbbra is finanszírozni fogja a rendelőinket. Azt még nem tudjuk, hogy meddig. Természetesen nekünk is érdekünk, hogy szerződést kössünk a biztosítóval, de ez csak olyan feltételek mellett lehetséges, amelyek számunkra is kedvezőek” – jelentette ki a ZAP igazgatótanácsának a tagja.

A VšZP azt ígérte, hogy egészen az új szerződés aláírásáig finanszírozni fogják a rendelőket. Azonban hozzátették, hogy az ígéretüket bizonyos körülmények között vissza is vonhatják. Lipták szerint a legfontosabb az, hogy a betegek szempontjából legalább átmenetileg megoldódott a probléma. „Számukra egyelőre semmi sem változik, a kezelésekért továbbra sem fog kelleni fizetniük” – tette hozzá a szakértő. Bár a betegek számára az átmeneti megoldás továbbra is megnyugtató helyzetet biztosít, az orvosok szempontjából ez már kevésbé mondható el. Zuzana Dolinková, a ZAP ügyvezetőigazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a járóbeteg-ellátás az összeomlás szélére került a VšZP felelőtlen lépései miatt.

ZAP: összeomolhat a járóbeteg-ellátás

A Rendelői Szolgáltatók Szövetsége (ZAP) szerint az Általános Egészségbiztosító (VšZP) felelőtlen lépései miatt a járóbeteg-ellátás az összeomlás szélén áll. Zuzana Dolinková, a szervezet ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hogy a történtek ellenére is szeretnének megegyezni a VšZP-vel, de előnytelen szerződést továbbra sem írnak alá.



Már hónapok óta húzódik a tárgyalás a VšZP és a ZAP között. A rendelők érdekeit képviselő szervezet 12 százalékos emelést szeretne kiharcolni, azonban a biztosító eddig nem volt hajlandó teljesíteni a követeléseiket. Közben lejárt a szerződés a két fél között, így a VšZP ügyfeleinek december 1-től fizetniük kellene az ellátásért azokban a rendelőkben, melyek a ZAPhoz tartoznak.

A VšZP azonban csütörtökön váratlanul kijelentette, hogy mégis hajlandók folytatni a rendelők finanszírozását az eredeti szerződésben foglalt feltételek alapján. „Addig, amíg az orvosok nem írják alá az általunk kínált új szerződéseket” – tette hozzá Milan Horváth, a biztosító illetékes osztályvezetője. A VšZP a többi rendelői szervezettel már megegyezett az új feltételekről, egyedül a ZAP nem ment bele az általuk kínált feltétekbe.



Bizonytalan állapot



Dolinková úgy véli, hogy a VšZP nem a korábban aláírt szerződések szerint fogja finanszírozni a szervezet rendelőit, hanem az új szerződések alapján, melyeket a többi szervezettel kötött a biztosító, és amelyek a ZAP számára elfogadhatatlanok voltak. „Mivel az orvosok és a biztosító között nincs érvényes szerződés, nem lehet tudni, hogy az Általános Egészségbiztosító meddig tartja be az ígéretét. Ebben az esetben a VšZP ügyfelei saját maguk fizetnének az ellátásért” – jelentette ki a szervezet ügyvezető igazgatója. Dolinková szerint a VšZP felelőtlenül járt el, és ezzel veszélybe sodorta az egész szlovákiai járóbeteg-ellátást. Ennek ellenére továbbra is hajlandók lennének tárgyalóasztalhoz ülni a biztosító képviselőivel. „Számunkra érthetetlen okokból a VšZP továbbra is kerüli a megszokott tárgyalási módszereket, és a munkatársaik egyesével látogatták meg orvosainkat a rendelési óráikban, hogy számukra előnytelen szerződés aláírásáról győzzék meg a szervezetünk tagjait” – jelentette ki a szövetség munkatársa.



VšZP: kell a szerződés



Martina Ostatníková, a VšZP szóvivője szerint a biztosító azért tárgyalt egyesével az orvosokkal, mert a ZAP anyagi szempontból teljesíthetetlen követelésekkel fordult hozzájuk, és ezen nem is hajlandók változtatni. „A VšZP számára az a fontos, hogy minden egyes rendelővel érvényes szerződést kössön, akár a megszokott módszerekkel, akár egyesével” – tájékoztatott a szóvivő.



Vannak, akik aláírták



Milan Horváth tegnap elmondta, hogy a ZAP-hoz tartozó 1758 orvos közül eddig 664 írta alá az egyénileg kínált szerződéseket, vagyis a szövetséghez tartozó rendelők 36,6 százaléka. Az új szerződés leginkább a felnőttorvosoknak kedvez: havonta 967 euróval több pénzt kapnak a jövő évben, ami 26 százalékos emelést jelent. A gyermekorvosok 18 százalékos növekedésre számíthatnak, ami a gyakorlatban 586 eurót jelent, a nőgyógyászati rendelők pedig 13 százalékkal, vagyis 632 euróval kapnak többet.

A biztosító továbbra is lehetőséget nyújt a ZAP orvosainak, hogy ezt a szerződést aláírják. Viszont a ZAP vezetősége erről hallani sem akar, és felszólították az orvosokat, hogy ne menjenek bele a szövetséget megkerülve olyan feltételekbe, amelyek nem igazán előnyösek a számukra. Miroslav Kotek, a szervezet igazgatója még hozzátette, hogy tudomásuk szerint a biztosítónak van elegendő pénze ahhoz, hogy teljesítse a követeléseiket.

A ZAP a kialakult helyzet miatt az Egészségügyi Felügyeleti Hivatalhoz (ÚZDS) fordul, ahol kérvényezni fogják a VšZPtevékenységének felülvizsgálatát.