A Visa a POS-terminálokat most fél évre ingyen kínálja a vállalkozóknak

A Visa múlt héten bejelentett „Szlovákia kártyával fizet” programjába azok a vállalkozások (egyéni vállalkozók, kis- és közepes cégek) jelentkezhetnek, amelyeknél jelenleg nem lehet kártyával fizetni, és ezt az elmúlt 12 hónapban sem tették lehetővé, vagyis a teljesen új ügyfelekre összpontosítanak.

A Visa programja nem egyedülálló, hasonló programmal korábban már a bankok is előrukkoltak, a most bejelentett program újdonsága azonban, hogy sokkal egyszerűbb feltételeket kínál, és a vállalkozásoknak jóval több időt ad. A program ugyanis három évig tart majd, amely során a vállalkozások bármikor jelentkezhetnek, hogy fél évre ingyenesen kipróbálhassák a terminálokat. Nem árt tudni azonban, hogy az ingyenesség a terminálok bérleti díjára vonatkozik, a terminálon keresztüli fizetésekkel kapcsolatos díjszabásra nem. Ez utóbbiakban a vállalkozásnak a bankokkal kell megegyezniük. Nagy általánosságban elmondható, hogy minél többen fizetnek az adott terminálon keresztül, annál alacsonyabb a díjszabás. A vállalkozóknak ezzel kapcsolatban érdemes összehasonlítani a bankok díjait.

Marcel Gajdoš, a Visa Csehországért, Magyarországért és Szlovákiáért felelős igazgatója szerint a vállalkozásoknak megéri felszerelni a kártyás fizetést lehetővé tevő terminálokat, a felméréseik szerint ugyanis az ilyen vállalkozásoknak ennek köszönhetően akár 15 százalékkal is nőhetnek a bevételeik. A Visa előzetes felmérése szerint Szlovákiában akár 60 ezer helyen is fel lehetne szerelni a terminálokat. Elsősorban az éttermekre, bárokra, kisebb üzletekre, turistaszállókra gondolnak, Lengyelországban egy hasonló program során azonban a fodrászüzleteknek, kozmetikai és masszázsszalonoknak is jó tapasztalataik voltak ezzel kapcsolatban.

Hogy a programra szükség van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Szlovákia még a környező országokhoz képest is lemarad a fizetőhelyek szempontjából. Míg Európában ezer lakosra átlagosan 35 POS-terminál jut, Szlovákiában csak 13, miközben ez a szám még a szomszédos Csehországban is eléri a 23-at. Akik egyébként a programról többet is szeretnének megtudni, azok ezt a www.visa.sk/slovenskoplatikartou oldalon tehetik meg, ahol kiválaszthatják azt is, hogy erre mely bankon keresztül szeretnének sort keríteni. A programmal kapcsolatos részvételét eddig a Szlovák Takarékpénztár (a Global Payments társaságon keresztül), az Általános Hitelbank (VÚB), a Tatra banka, a ČSOB és a Postabank jelezte.