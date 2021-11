A vártnál gyorsabban romlik a járványhelyzet, karácsonyig biztosan nem lesz javulás

Mišík felhívta a figyelmet, néhány kórház már most is a határait feszegeti. „És még csak november van. Az elmúlt évben ezeket a maximumokat csak februárban és márciusban értük el” – tette hozzá. A szakértő szerint a hazai járványhelyzet annak függvényében alakul majd, hogy a kormány milyen szigorú intézkedéseket hoz, illetve mennyien oltatják be magukat.

Mišík szerint a következő hetekben meredeken nő majd a koronavírus-fertőzöttek száma. „Biztosan tudjuk, hogy a páciensek későn, a tesztet követően érkeznek csak a kórházba. Ha a fertőzöttek száma hanyatlani is kezdene, néhány hétig még biztosan növekszik majd a kórházban kezelt betegeké” – zárta.

(mr, TASR)