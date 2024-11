A Trump-siker négy győztese és négy vesztese

Az amerikai elnökválasztási kampány nem csak az amerikai társadalmat osztotta meg, a világ közvéleménye is az eredményre figyelt. Trump sikere mellett a Republikánus Párt is megerősítette pozícióit, így az új elnök viszonylag kevés tényezőtől akadályoztatva próbálhatja majd megvalósítani a programját.

Győztes: Amerika gazdasága

Trump választási ígéreteinek legnagyobb része az amerikai gazdaság állapotának megerősítésére irányult, a politikus-üzletember egyébként is jobban szeret gyakorlati problémákkal foglalkozni, mint elméleti kérdéseket feszegetni a demokrácia állapotáról és az Egyesült Államok nagyhatalmi szerepéről. Trump egyik eszköze a gazdaság megerősítésére az Amerikán kívüli országokból érkező árukra vonatkozó védővámok alkalmazása, a globalizáció által kialakuló világszintű kereskedelmi hálózatok gyengítése – ami Kína mellett az uniós gazdaságokat, köztük a magyar és szlovák ipart is érzékenyen érintheti. Az amerikai nagybefektetők szintén nagy reményeket fűznek Trump gazdasági programjához.

Vesztes: Kína

Míg Donald Trump viszonya Oroszországgal némileg ellentmondásos, gyakran vádolták oroszbarátsággal is, az amerikai gazdasági pozíciókra veszélyt jelentő Kínával kimondottan ellenséges. A megválasztott államfő hangsúlyos ígéretei közé tartozik a Kínából érkező árukkal kapcsolatos, akár hatvan százalékos vámok kivetése. A gazdasági védőintézkedések mellett az USA az ázsiai szövetségeseivel is szorosabbra fűzné a viszonyt – Kína ellen. Amennyiben a konfliktus kiélesedik, azt a Kínával egyre jobb viszonyt ápoló, pekingi befektetéseket bevonzó Magyarország és Szlovákia is megérezheti: a kapcsolatépítő kínai üzleti útjáról a napokban visszatérő Robert Fico többek között ezért is reagált különösen kimérten Trump sikerére.

Győztes: az orosz-ukrán békefolyamat

Donald Trump egyik központi üzenete, hogy Harristól eltérően békét teremt az orosz-ukrán háborúban. Az új államfőnek valóban nagyobb esélye van felgyorsítani a tárgyalásokat, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy ennek a megszülető békének – vagy ideiglenes fegyverszünetnek – bármilyen köze lesz a konfliktus igazságos rendezéséhez, ahogy azt az európai államok többsége elképzeli. Trump az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatásának és hitelezésének csökkentésével vagy késleltetésével nagyban növelheti Kijev hajlandóságát az egyezkedésre az oroszokkal. Több külpolitikai szakértő szerint Oroszország számára Trump kiszámíthatatlan partner, ami Vlagyimir Putyint szintén inkább a megegyezés, semmint a háború folytatása felé tereli.

Vesztes: Ukrajna

A 2022 februárjában indított orosz invázióval szembeszálló Ukrajna elsősorban a nyugati katonai és pénzügyi segélyeknek köszönhetően tudta megőrizni a harcképességét a háború utóbbi két évében. Az Egyesült Államok a kedvezményes hitelek és kölcsönök mellett harci eszközökkel, rakétákkal, hírszerzési információkkal támogatja Kijevet – a támogatás mértéke azonban jelentősen visszaeshet Donald Trump hatalomra kerülésével, aki más területekre összpontosít, a konfliktust minél előbb le akarja zárni. Az orosz hadsereg továbbra is megszállva tartja a Donbaszt, a Krímet és Dél-Ukrajna egy részét, hangsúlyos amerikai segítség nélkül irreálisnak tűnik, hogy Szlovákia és Magyarország keleti szomszédja vissza tudja foglalni az elveszített régiókat.

Győztes: Orbán Viktor

A magyar kormányzat rengeteg energiát fektetett be abba, hogy jó kapcsolatokat alakítson ki Donald Trumppal, Orbán Viktor miniszterelnök jellemzően azokban az időszakokban is következetesen kiállt a régi-új amerikai elnök mellett, mikor annak elfogytak az országon belüli és kívüli szövetségesei – és a személyes kapcsolatokra nagy hangsúlyt fektető Trump ezekre a gesztusokra nagyon is emlékszik. Trump közvetlen ráhatására enyhülhet az Egyesült Államok és Magyarország közti diplomáciai feszültség és szinte biztosan új nagykövet váltja le a magyar kormánnyal kimondottan sok konfliktusba kerülő David Pressmant. Az amerikai-magyar kapcsolatok javulása új utakat is kínál Budapestnek arra, hogy kitörjön a diplomáciai elszigeteltségből.

Vesztes: az EU és a NATO

Trump színre lépésével szinte biztosan újabb lendületet kap a védővámokkal és kölcsönös gazdaságvédő intézkedésekkel tarkított áruháború az Unió és az Egyesült Államok között. Trump első választási ciklusában, 2017 és 2021 között kimondottan hideg volt a viszony az Unió és az USA között. Amennyiben változnak az amerikai külügyi prioritások, folytatódhat a NATO belső transzformációja is. Trump nem kimondottan szívleli a szövetséget, első négy évében is hangsúlyozta, hogy a többi tagállam az Egyesült Államok katonai ereje mögé bújva elhanyagolja saját hadseregeinek fejlesztését. A bizonytalan környezetben az európai katonai kiadások tovább növekednek – ami ugyanakkor segíthet abban is, hogy az európai NATO-tagállamok amerikai haderőtől való függése csökkenjen.

Győztes: a kultúrharc

Trump győzelme várhatóan tovább fokozza az egyébként is mélyen megosztott amerikai társadalom belső válságát. Az amerikai konzervatívok és a liberálisok Európába is átszűrődő vitái a genderről, nemi szerepekről, abortuszról, emberi jogokról, intézményes és képzelt rasszimzusról a jövőben csak tovább élesednek majd. Az ellentmondásos, nyers kijelentéseiről is ismert Trump borítékolhatóan nem teremti meg az amerikai nemzeti egységet, helyette nőhet az elégedetlenek aránya – akik túl keménynek és elnyomónak, vagy épp ellenkezőleg, túl puhának és megalkuvónak tartják a Trump-adminisztrációt.

Vesztes: a politizáló művészek

Trump választási győzelmével bebizonyosodott, hogy a republikánus jelölt ellen hangosan és tömegesen felszólaló színészek, zenészek, celebritások valójában nem tudják nagymértékben befolyásolni a választókat. Míg a nyáron Trump például komoly kockázatként értékelte, hogy az egyik legnépszerűbb énekesnőnek számító Taylor Swift aktív kampányt folytat ellene, ismét beigazolódott, hogy új választók tömegei nem mennek szavazni egy-egy művész állásfoglalása miatt. Trump vélhetően később is a mémgyártók, komikusok kedvenc célpontja marad, de az elnök és rajongói még kevésbé tartanak majd a celebek megnyilvánulásaitól.