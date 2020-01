A szlovákiaiak körében Törökország és Egyiptom volt a legkedveltebb úti cél 2019-ben

„A legkedveltebb célpont Törökország, a külföldre utazó szlovákiai nyaralók 27%-a választotta, Side és Alanya a fő úti cél. Egyiptomba a turisták 20%-a ment, konkrétan Hurghadába és Sharm el-Shejkbe”

– mondta Andrea Řezníčková, az Invia szóvivője. Elmondása szerint a megfelelő tengerpart és a kitűnő szolgáltatások miatt választják ennyien ezeket az üdülőhelyeket.

A harmadik legkedveltebb ország Görögország volt.

Évről évre egyre többen fizetik be már januárban a nyári kirándulást, de még mindig a három nyári hónap a legerősebb. A nyaralás általában 8 napos, az üdülők 57%-a választott ilyen utat, a legtöbbjük ötcsillagos hotelt, all inclusive, vagy ultra all inclusive ellátással.

Az életkor alapján az utazási iroda ügyfeleinek legnépesebb csoportja a 40-44 év közti korosztály, és általában a nők intézik a nyaralással kapcsolatos teendőket.

A tavalyi évben augusztus 14. volt az a nap, amikor a legtöbben indultak külföldi útra Szlovákiából.