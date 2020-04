A Szlovákiából érkezőktől is igazolást kérnek az osztrák határon

A Szlovákiából és Csehországból beutazókra is kiterjeszti Ausztria a koronavírus-járvány miatti egészségügyi ellenőrzést a határátlépéskor – derül ki abból a rendeletből, amelyet Rudolf Anschober egészségügyi miniszter adott ki péntekre virradó éjjel.

Pozsony | A Szlovákiából és Csehországból beutazókra is kiterjeszti Ausztria a koronavírus-járvány miatti egészségügyi ellenőrzést a határátlépéskor – derül ki abból a rendeletből, amelyet Rudolf Anschober egészségügyi miniszter adott ki péntekre virradó éjjel.

A mostantól minden szomszédos országra vonatkozó intézkedés értelmében a beutazóknak orvosi igazolást kell felmutatniuk arról, hogy nem fertőzöttek a koronavírus-járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal. Az osztrák állampolgárok, az ausztriai lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezők ennek hiányában is beléphetnek az országba, de 14 napos házi karanténnak kell alávetniük magukat.

Továbbra is megengedett a megállás nélküli átutazás Ausztrián, valamint a teherszállítás céljából történő belépés.

Egy másik rendelkezés értelmében hasonló egészségügyi ellenőrzés – orvosi igazolás felmutatása vagy 15 napi házi karantén – vonatkozik kevés kivétellel azokra is, akik légi úton érkeznek Ausztriába.

Sebastian Kurz osztrák kancellár csütörtökön arra figyelmeztette az ország lakosságát, hogy húsvétkor is be kell tartani a koronavírus-járvány megfékezését célzó óvintézkedéseket. Hangsúlyozta, hogy a helyzet továbbra is veszélyes, ugyanakkor mindenkinek lehetősége van arra, hogy a magatartásával életeket mentsen.

A kancellár arról is beszélt, hogy a nyugat-európai országok közül Ausztriában a legjobbak az eredmények, és ez a kijárási korlátozásoknak, az óvintézkedéseknek és a lakosság együttműködésének köszönhető.

Ausztriában csütörtökig 13 206-an fertőződtek meg koronavírussal. Szerdáról csütörtökre a kórházban kezelt betegek száma 10-zel, 1086 főre csökkent, ugyanakkor egy hét alatt csaknem megduplázódva 296-ra emelkedett a betegség következtében elhunytak száma.