A Szlovákiába irányuló amerikai támogatásokat feszegeti a kormány

A civil szervezetek finanszírozása kapcsán pénteken külön nyilatkozatot tett Simona Zacharová, a civil társadalom fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki szerint meg kell teremteni egy transzparens jogi szabályozás kereteit, ami a civil szervezetek lobbitevékenységétől kezdve az átláthatóságig minden területre hatással van. Zacharová szerint a kérdés kapcsán szakmai párbeszédre van szükség, amerikai, magyar és izraeli munkautakon szeretne tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

Milliók, százezrek, szervezetek

Fico szerint már a „nem teljeskörű nyilvános forrásokból” is világos, hogy az USAID több millió dollárnyi nagyságrendű összegekkel támogatta a zavarkeltő kezdeményezéseket Szlovákiában. Az adatok szerint nincs példa hasonló összegű egyszeri támogatásokra, ugyanakkor a külügyminisztérium égisze alatt rendszeresen, több kezdeményezés is jutott jelentősebb amerikai dotációhoz – ami alatt néhány száz kezdeményezést értünk az elmúlt évtizedben.

A támogatásokat és összegüket tekintve kirajzolódik egy világos minta: az előnyben részesített projektek között nagy számban találhatunk emberi jogi, illetve a liberális demokrácia ellenőrzésére, kontrolljára szakosodott intézményeket.

Az amerikai támogatások egyik fő célszervezete a több, mint 350 ezer eurós összdotációhoz jutó Globsec, a legsikeresebbnek számító szlovákiai külpolitikai think-tank. A szervezet a negyedik Fico-kormány hatalomra kerüléséig rendszeresen Pozsonyban tartotta az éves konferenciáját, melyre több vezető politikus is meghívást kapott.

Az Emberjogi Liga tavaly 300 ezer dolláros egyszeri támogatásban részesült, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem tudományos tevékenységre kapott dotációt, a civil szervezetek képzésével foglalkozó PDCS szintén kiemelt anyagi segítséget kapott az amerikai hatóságoktól. A Kuciak-gyilkosság után létrejött újságírói tényfeltáró szervezet, az ICJK több százezres támogatásból gazdálkodhat. A kedvezményezettek listáján olyan, a kormánnyal rendszeresen konfliktusban álló szervezetek is megtalálhatóak, mint a Transparency International, a Via Iuris, vagy az LGBT-közösségekkel foglkozó társulások, amelyekből több is kiemelt támogatásban részesült.

A listán megtalálható a Sme napilap egyik társult alapítványa és a Denník N kiadója is. Fontos megjegyezni, hogy – csakúgy, mint az például a magyarországi támogatások kapcsán évről-évre felmerül – egy program elvben konkrét célokat szolgál, amelyek jellemzően összhangban vannak a támogatást megítélő intézmények célkitűzéseivel.

Következmények

Az amerikai támogatások kapcsán kialakuló párbeszéd több szempontból is hasznára válhat a Fico-kormánynak, függetlenül attól, mire is költötték el a megítélt összeget. A kormányfő folyamatosan azt érzékelteti, hogy párhuzamos intézmények alakítják a szlovákiai politikát, amelyek szándékosan az állam érdekei ellen dolgoznak.

A koalíció korábban is jelezte, hogy fel szeretne lépni a kényelmetlennek tartott civil szervezetek ellen: az SNS előbb a külföldi donorok feltüntetését tette volna kötelezővé, a párt legjabb törvényjavaslatában már a lobbizási tevékenységek kötelező listázása is szerepel. Fico a téma előtérbe kerülése után tovább vádolhatja egymással való összejátszással a civil szervezeteket és több szakmai háttérintézményt.

Elképzelhető az is, hogy amennyiben az USAID forrásai elérhetetlenné válnak, az néhány civil szervezetre komoly hatással lesz: új adományozókat és pénzforrásokat kell keresniük. Ami egészen biztosnak tűnik már rövid távon is, hogy az Egyesült Államok vezetése a hatékonyság nevében átszervezi az államra támaszkodó és azzal szimpatizáló szervezetek támogatását, ennek a hatását pedig a szlovákiai civil szektor egy része is megérzi.