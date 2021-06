A Sme rodina két képviselője az ellenzékkel szavazna és menesztené a belügyminisztert

Úgy tűnik, hogy a kormánykoalícióban újra feszültség alakult ki, ezúttal a második legnagyobb kormánypárt, a 17 képviselővel rendelkező Sme rodina tagjai bírálják az OĽaNO által jelölt belügyminisztert. Kedden a tárcavezetővel szembefordult, a koalíciós Sme rodina parlamenti frakcióvezetője, Peter Pčolinský, akinek a testvérét, Vladimír Pčolinskýt még márciusban tartóztatta le a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA). Vladimír Pčolinskýt, aki az őrizetbe vételekor a Szlovák Információs Szolgálatot (SIS) vezette, kenőpénz elfogadásával vádolják. Az azóta is vizsgálati fogságban lévő Vladimír testvére, Peter Pčolinský kijelentette, nem bízik Mikulecben. „Az én bizalmamat nem élvezi, én a leváltására fogok szavazni. A frakcióban erre különböző nézetek vannak, tanácskozni fogunk még erről, de én már döntöttem” – mondta kedden az aktuality.sk szerint. Peter Pčolinský kijelentette, már hosszabb ideje nem bízik Mikulecben, aki szerinte nem bírkózik meg a belügyminiszteri feladattal.

A Sme rodina frakcióvezetője azonban maga sem gondolja, hogy pártja parlamenti képviselői közül mindenki a belügyminiszter ellen szavazna. Kedden délután a párt egy másik képviselője, Adriana Pčolinská is jelezte, a belügyminiszter leváltására voksolna, mivel nem bízik a tárcavezetőben. Pčolinská egyébként a vizsgálati fogságban lévő Vladimír Pčolinský felesége. Boris Kollár, a Sme rodina vezetője és egyben parlamenti házelnök megerősítette, hogy a két képviselőnek „zöld kártyája” lesz a Mikulecről szóló szavazáskor. Ez egyben azt is jelenti, hogy a többi képviselőjük a koalíció többi részével szavazhat.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter még vasárnap jelentette ki, hogy szerinte a belügyi tárcát vezető kollégája elveszik abban, ami a minisztériumában történik. Krajniak szerint nincs rendben, ha a rendőrök egymást tartóztatják le. A NAKA a közelmúltban korrupció és hivatali visszaélés gyanúja miatt letartóztatta Adrián Szabót, a rendőrség belső ellenőrzésének vezetőjét.

Ami sok, az sok

Peter Pčolinský kijelentésére reagálva Grendel Gábor, (OĽaNO frakció, NOVA) a parlament alelnöke a közösségi oldalán azt írta, ugyan a koalíciós szereplőknek lehetnek kifogásaik a miniszterekkel kapcsolatban, de az ellenzékkel együtt szavazni mindenen túlmegy. „Ha Roman Mikulec esetében valami ilyen történik, akkor azt nem kellene szó nélkül hagynunk” – írta a törvényhozás alelnöke.

Maga Mikulec Krajniak bírálatára reagálva pedig arról beszélt, nem érti a munkaügyi minisztert. Szerinte nem fordíthatjuk el a tekintetünket azon bűncselekmények láttán, amelyeket a rendőrök, vagy a biztonsági erők tagjai követnek el, és hozzátette, szerinte Krajniak sem egy ilyen társadalomban akar élni. A belügyminiszter egyben közös találkozót kért a miniszterelnöktől, Eduard Hegertől (OĽaNO) és Krajniaktól. A kormányfő már jelezte, kiáll a pártja által jelölt belügyi tárcavezető mellett, és úgy tervezi, eleget tesz Mikulec találkozóra vonatkozó kérésének.

Elárvult Pčolinskýk

A koalíción belül a Sme rodina említett két tagja egyedül maradt a belügyminiszterrel való szembenállásban. Az OĽaNO, az SaS és a Za ľudí frakciója is támogatja Mikulecet. A Smer kedden adta be a belügyminiszter leváltásáról szóló, rendkívüli parlamenti ülés összehívására vonatkozó indítványát, a házelnöknek, Boris Kollárnak (Sme rodina) hét napon belül össze kell azt hívnia. Az ellenzéki Smer egyébként azért nyújtotta be az indítványt, mert szerintük egy a rendőrségen belüli csoport manipulált bizonyos büntetőügyeket. A párt vezetője, Robert Fico az ülésen fel akarja olvasni azt a titkos SIS-jelentést, amelyet a törvényhozásban korábban, egy zárt ülésen már felolvastak, de a nyilvánosság még nem ismerhetett meg. Fico szerint a jelentésben az áll, hogy egy csoport legalább négy esetben manipulált bizonyos büntetőeljárásokat. Ezért szerinte ártatlan személyek is vizsgálati fogságban ülnek. Ezt azonban a miniszterelnök és Daniel Lipšic speciális ügyész is hazugságnak nevezte.

