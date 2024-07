A Slovnaft az elmúlt évért nem fizetné be a különadót

A kormány az állami költségvetés összeállításakor azzal számolt, hogy a Slovnaft olajfinomító vállalattól a 2023-as évért az ún. szolidaritási hozzájárulás összegét is beszedi. A nagyjából 350 millió eurós tételt a sajtóban Slovnaft-adóként emlegették, amelyet a vállalatnak az olcsó orosz olaj feldolgozásából származó extraprofitjára vetett ki az állam.

A Slovnaft most az európai uniós szabályokra hivatkozva azt üzente, a 2023-as évre vonatkozóan nem tervezi befizetni a különadót. A kérdéses uniós szabály szerint nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie annak a vállalatnak, amelynek a forgalmában 75 százalék alatt van az orosz olajból származó termékek aránya. Ezt pedig a Slovnaft tavaly nem lépte túl. „Az elmúlt öt évben gyakorlatilag csak egyszer tettünk eleget a 75 százalékos forgalomra vonatkozó feltételnek, hiszen vannak más üzleti tevékenységeink is” – mondta a szlovák közmédiának Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője. Hozzátette, csak 2022-ben haladták meg a kérdéses 75 százalékot, akkor a különadóból és a nyereségből összesen 625 millió eurót fizettek be az államkasszába. A közmédia azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a kérdéses különadóval az állam nemcsak 2023-ra vonatkozóan, hanem az idei évre nézve is számolt. Ez utóbbival kapcsolatban az olajfinomító vállalat még nem tudja megmondani, meghaladják-e a 75 százalékos küszöböt és befizetik-e emiatt a különadót.

A pénzügyminisztérium szóvivője, Pavol Kirinovič a közmédiának arról beszélt, a Slovnaft és a tárca képviselői már találkoztak, de egyelőre szakmai, technikai szinten egyeztettek. „A pénzügyminisztérium részéről ezért korai lenne bármilyen részletről beszélni” – nyilatkozta a szóvivő. Ugyanakkor ha a több száz millió eurós összeg nem folyik be az államkasszába, az komoly gondot jelenthet a költségvetés konszolidálása szempontjából.

A Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója, Ľuboš Pavelka elmondta, ha egy ekkora adóbevétel esik ki, akkor az államnak csak két lehetősége van. „Az egyik lehetőség, hogy megszorításokat kell bevezetni az állami kiadások terén. Erre, vagyis például a szociális állam visszavágására, azonban nincs politikai akarat. A másik lehetőség, hogy növekszik az államháztartási hiány” – mondta a szakértő. A költségvetési deficit azonban már most is olyan magas, amely miatt az EU figyelmeztette Szlovákiát. Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter korábban arról beszélt, a 2025-ös évre vonatkozóan összesen 1,5 milliárd eurós megtakarítást jelentő intézkedéseket akarnak bevezetni. Eddig azonban csak a cukros italokra kirótt különadót mutatták be, amelyből közel sem folyik be ennyi bevétel. Kamenický eddig egyértelműen semmilyen további intézkedést nem zárt ki, de ezzel együtt sem emelné az áfát.

(STV, czg)