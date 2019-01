A rendőrség figyelhette Kuciakot

A Denník N napilap információi szerint a megfigyelést Pavol Vorobjov, a pénzügyi rendőrség hírszerző osztályának a vezetője végezhette, aki 2017 őszén a rendőrségi adatbázisban kutatott Ján Kuciak után. Egy ilyen átvilágítás során elsősorban az érintettek személyes adatait vizsgálják meg, a családi állapotukat és a pénzügyi helyzetüket. A nyomozók már kihallgatták Vorobjovot, aki vallomásában azt állította, Tibor Gašpar (Smer-jelölt) volt rendőrfőkapitány bízta meg a feladattal.



Gašpar tagad



Pavol Vorobjov nem volt hajlandó válaszolni az újságírók kérdéseire. „Erről biztosan nem fogok beszélni” – jelentette ki. Tibor Gašpar tagadta az állításokat. „Soha nem adtam ki ilyen utasítást. A nyomozás fejleményeiről már nem tájékoztatnak, így erről többet nem tudok mondani. Az viszont egyáltalán nem lep meg, hogy a liberális média képviselői ismét olyan információk alapján nyomoznak, amelyekhez csakis törvénytelen módon juthattak hozzá” – közölte a volt főrendőr, utalva arra, hogy a Vorobjov kihallgatásával kapcsolatos információk a nyomozást végző személyek valamelyikétől származhatnak.



Nyilvános ellenőrzés kell



Roman Kvasnicát, Martina Kušnírová családjának ügyvédjét meglepte a hír. „Ez még számomra is újdonság, nem ismerem a részleteket. Azt már korábban is tudtuk, hogy a rendőrség és az ügyészség nem vette figyelembe Ján Kuciak feljelentését, amikor Marián Kočner megfenyegette őt. Most pedig kiderül, hogy még meg is figyelték? Ezek után még inkább úgy gondolom, hogy szükség lenne a nyomozás nyilvános ellenőrzésére. Attól tartok, hogy az utóbbi években bizonyos csoportok fokozatosan szétrombolták az igazságszolgáltatás intézményeit” – tette hozzá Kvasnica.

Kočner lehet a háttérben



A nyomozás során már kiderült, hogy a gyilkosság előtt Peter Tóth, a titkosszolgálattal együttműködő újságíró is megfigyelte Kuciakot. A Denník N szerint Tóth megrendelője a jelenleg előzetes letartóztatásban levő Marián Kočner volt. Tóth állítja, nem tudta, hogy végezni akarnak Kuciakkal. Azt hitte, hogy Kočner csak az ellenőrzése alatt szeretné tartani az újságírót. A megfigyelésben állítólag részt vett egy Kočnerhez és a Smerhez közeli vállalkozó, Norbert Bödör is, aki a rendőrségtől származó információkkal és pénzzel segítette Tóthot. A volt újságíró szerint Bödör több magas beosztású rendőrrel is kapcsolatban áll, jó kapcsolatokat ápol Tibor Gašparral is.

Gašpar jelenleg Denisa Saková (Smer) belügyminiszter tanácsadójaként dolgozik. A belügy nem reagált a legfrissebb fejleményekre. A megfigyeléssel vádolt Pavol Vorobjov Nagyemőkén (Veľké Janíkovce) él a volt rendőrfőkapitány szomszédságában. (nar, Denník N)