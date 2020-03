A rendelők bezárására is sor kerülhet

A Szlovák Kórházszövetség (ANS) szerint a felelőtlen páciensek miatt egyre több orvos zárja be rendelőjét - TASR-felvétel

Pozsony | A koronavírus-helyzet kezelésére a kormány egyik legfontosabb intézkedése az volt, hogy kihirdette az egészségügyi szükségállapotot. Az egészségügyi minisztérium tegnap tisztázta, pontosan mit is jelent ez a helyzet, valamint hangsúlyozta, hogy ez nem csak az orvosoknak, hanem a betegeknek is fontos.

Radoslav Krupa, az egészségügyi minisztérium munkatársa tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a szükségállapot kihirdetésére elsősorban azért volt szükség, hogy a kórházak, a rendelők és a többi egészségügyi intézmény megfelelően tudjon működni. A szükségállapotnak két fontos jogi következménye van: az egészségügyi dolgozók így nem tagadhatják meg a munkavállalást (például nem sztrájkolhatnak), valamint a vezetőség áthelyezheti őket olyan pozíciókba, amelyek nincsenek feltétlenül a szerződésükbe foglalva. Krupa hangsúlyozta, hogy a munkaerő-átrendezésre csak rendkívüli helyzetben kerülhet sor, ha például az adott kórházi osztályon már nem elegendő a személyzet. Amennyiben a munkavállaló mégis megtagadja a munkavégzést, akár 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

A kormány a hét elején kibővítette az egészségügyi szükséghelyzetet, vagyis az állami kórházakon kívül már a magánkórházakra, a mentőszolgáltatókra, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) és az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS) dolgozóira is érvényes.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem vonatkozik a rendelői szférára, vagyis az általános orvosok és a specialisták továbbra is dolgozhatnak saját rendelőikben. Elena Prokopová gyermekorvos azonban hangsúlyozta, a betegeknek ennek ellenére nem szabad megrohamoznia a rendelőket. Aki észleli magán a koronavírus tüneteit (láz, köhögés, végtagfájdalom, fáradtság), először telefonon keresse fel orvosát, aki a kórelőzmények felvétele után megállapítja, hogyan járjon el.

„Ha az orvos úgy ítéli meg, hogy a páciensnek szüksége van az egészségügyi ellátásra, akkor megegyeznek egy időpontban, amikor a rendelőben nem tartózkodik több beteg. Az orvos jól felkészül a beteg érkezésére, a vizsgálat után pedig fertőtleníti az egész rendelőt”

Éppen emiatt az elkövetkező napokra le is állították a megelőző vizsgálatokat és az oltások beadását, hogy minél kisebb legyen az esélye, hogy a betegek koronavírussal fertőződnek meg. A kórházakban szintén elhalasztják a nem életmentő műtéteket. Prokopová kiemelte, hogy csak átmeneti intézkedésről van szó, de hogy hány napig tart, azt még nem tudni.

Bezárások lehetnek

A Szlovák Kórházszövetség (ANS) lapunkat közben arról tájékoztatta, hogy egyre több általános orvos zárja be a rendelőjét, mivel a betegek a felszólítás ellenére is személyesen látogatják az intézményeket. A szövetség arra figyelmeztet, hogy a rendelők bezárása akár a teljes egészségügy összeomlásához is vezethet.

Az egészségügyi minisztérium elutasítja a kórházszövetség állításait. A tárca minden állampolgárt arra kér, hogy tartsa be az előírásokat: viseljen maszkot, kerülje a nagy társaságot, és csak szükséges esetekben hagyják el otthonukat.