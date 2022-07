A putyinista motorosok szlovákiai vezetője is az uniós szankciós listára kerülhetett

Az Európai Unió (EU) újabb szankciós csomagot fogadott el az orosz hadsereg ukrajnai inváziója miatt. A listán most színészek, a Sberbank, de a putyinista motorosbanda, az Éjjeli Farkasok vezetői, köztük a csoport európai szárnyának irányítója, a szlovákiai Jozef Hambálek is szerepelhet.

Az Európai Bizottság csütörtökön délután fogadta el az Oroszország elleni hetedik szankciós csomagot, amely keretében például betiltják az orosz arany importját és az azzal való kereskedelmet. Lapzártánk után röviddel pedig nyilvánosságra hozták azoknak a személyeknek is a névsorát, akik mostantól a büntetőintézkedések hatálya alá kerülnek. Ennek köszönhetően a Kreml-párti motorosok valószínűleg nem róhatják majd Európa útjait, a szankciós csomag ugyanis a vezetőjükre, Alekszander Zaldosztanovra, további három társára és magára a Moszkvában bejegyzett motorosbandára is vonatkozik, írja az EUobserver. Zaldosztanov aktívan támogatja az orosz állami propagandát, amely tagadja Ukrajna jogát ahhoz, hogy önálló állam legyen. Az orosz dezinformációs híreszteléseket is népszerűsíti, így például támogatja Ukrajna „nácitlanítását”, de még az ország „ukrántalanításáról” is beszél, sorolja az EUobserver a szankciók indoklását.

Kitiltott farkasok

Az uniós büntetőintézkedések az Éjjeli Farkasok szlovákiai szervezetének vezetőjére, Hambálekre is minden bizonnyal vonatkoznak, aki Zaldosztanovhoz hasonlóan oroszpárti üzeneteket népszerűsít. Többször mutatkozott a banda orosz tagjaival, ahogy a szlovákiai aktivitásaikban is részt vesz. Hambálekhez köthető az a Nagyszombathoz közeli Alsókorompa (Dolná Krupá) községben lévő ingatlan, amelyet az Éjjeli Farkasokon kívül a szélsőjobboldali Slovenskí Branci paramilitáris szervezet is kiképzőközpontnak használt. Az egykori mezőgazdasági létesítmény területén páncélozott járműveket is láttak már. A létesítményt működtető egyesület igyekszik múzeumként beállítani az ingatlanon folytatott tevékenységet. Ha Hambálek valóban rákerült a szankciós listára, a hatóságoknak be kell fagyasztaniuk a vagyonát, egyben tilos számára, hogy elhagyja az országot.

Az Éjjeli Farkasok nyíltan putyinista szervezet, aktívan támogatják Oroszország területszerző lépéseit, a második világháborúban aratott szovjet győzelem emlékére pedig többször megtették már a Moszkva és Berlin közti utat. 2019-ben az egyik ilyen motorkerékpár-túra keretében Szlovákiában is jártak. Ahogy akkor arról beszámoltunk, a világháborús emlékműveknél, katonatemetőknél, így Párkányban, az ott nyugvó szovjet katonák sírjánál is megemlékezést szerveztek. Besztercebányai megállójukkor azonban ellentüntetők várták őket, akik nem tudnak egyetérteni azzal, hogy a motorosok egy, az emberi jogokat semmibe vevő kormányzatot népszerűsítenek.

Szankciók a Sberbankra

Az Európai Unió a Reuters által megismert dokumentum szerint a legnagyobb orosz bankot, a Sberbankot és az UMMC cink- és rézipari óriásvállalat vezetőjét is felveszi azon vállalatok és személyek feketelistájára, amelyeket és akiket Moszkva ukrajnai inváziójának támogatásával vádolnak. Az EU külügyi szolgálata által összeállított, 48 tisztviselőt és kilenc szervezetet tartalmazó új szankciós lista az Éjjeli Farkasok motoros klub vezetőin kívül színészeket, politikusokat, az orosz biztonsági szolgálat helyettes vezetőjét, a már korábban szankcionált oligarchák családtagjait és katonákat is érint, de a listára került Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere is. A Sberbank szankcionálása befagyasztaná a pénzintézet minden, nyugaton fellelhető vagyonát, és ellehetetlenítené a rajta keresztül folytatott tranzakciókat, kivéve az élelmiszer- és műtrágya-kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi műveleteket – mondta a Reutersnek egy uniós tisztviselő.