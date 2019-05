Holnap Párkányba érkeznek az Éjjeli Farkasok

A napokban Szlovákián is keresztülhalad az Éjjeli Farkasok néven elhíresült orosz motorosbanda. A nacionalista motorosklubot Putyin közeli barátja vezeti. A banda holnap este Párkányban éjszakázik.

A nacionalista motorosklub minden évben megemlékezik a II. világháborúban aratott szovjet győzelemről, hosszú motorkerékpár-túrát szerveznek egészen Berlinig. A rendezvény idén a Győzelem útjai – Berlin 2019 címet viseli. A motorosok Szlovákia területére május 2-án érkeztek meg, és a világháborús emlékműveknél, katonatemetőknél szerveznek megemlékezéseket. Az útjuk holnap a cseh határtól Besztercebányán és Zólyomon keresztül Párkányig tart, de vasárnap ismét Csehország felé veszik az irányt. Besztercebányán a szlovák nemzeti felkelés emlékművénél, Párkányban pedig a szovjet katonatemetőben tartanak megemlékezést. A pozsonyi orosz nagykövetség oldalán nyilvánosságra hozott program szerint a motorosbanda Párkányban is éjszakázik és vasárnap reggel innen indulnak tovább Pozsonyba, ahol a Slavínon emlékeznek majd az elesett szovjet katonákra, de az orosz nagykövetségen is fogadják őket.

Eugen Szabó, Párkány polgármestere elmondta, tudnak a motorosbanda érkezéséről, törvényes okot pedig nem látnak arra, hogy betiltsák a rendezvényt. Hozzátette, a városi rendőrség biztosítja majd az Éjjeli Farkasok rendezvényét. „Ez főleg a katonatemető környékén a közlekedés és a parkolás biztosítását jelenti” – mondta Szabó. A városvezetőnek nincs tudomása arról, hogy bárki is ellentüntetést szervezne. Úgy tudjuk, a helyszínt az állami rendőrség is biztosítja. A katonatemetőhöz vetető utat 18:00 és 20:00 óra között lezárják. Az orosz motorosok a párkányi Vadas termálfürdő területén, egy magánvállalkozónál szállnak meg. Az Éjjeli Farkasok ezidáig nem jártak még a városban.

A motorosokat a besztercebányai rendezvényük helyszínén ellentüntetők várják. A Nem a Mi Városunkban civil szervezet Éjszakai Cicák az Éjjeli Farkasok Ellen címmel hirdetett meg egy tiltakozó akciót. „Az Sznf emlékmű előtt világosan kifejezzük az Európa-párti és demokratikus értékek iránti elkötelezettségünket. Kedvesen üdvözöljük őket, miközben európai és szlovák zászlókat lengetünk majd” – írják az Facebookon meghirdetett eseménynél. Hozzáteszik, nem tudnak egyetérteni azzal, hogy a motorosok egy, az emberi jogokat semmibe vevő kormányzatot népszerűsítenek.

Az Éjjeli Farkasok vezetője, Alekszander Zaldosztanov, akit „Sebész” néven emlegetnek, Vlagyimir Putyin személyes barátja és rajta van az unió, az Egyesült Államok és Kanada által kiadott szankciós listán. Maga a klub arról ismert, hogy az orosz nacionalizmust népszerűsíti, tagjai támogatták a Krím félsziget orosz annektálását, de a kelet-ukrajnai oroszbarát felkelést is.

A motorosklub Szlovákiában tavaly nyáron is a média figyelmének homlokterébe került, amikor Alsókorompa (Dolná Krupá, Nagyszombati járás) községben egy helyi központot szerettek volna létrehozni. Ez ellen akkor a szlovák külügyminisztérium is tiltakozott. „A klub egyes tagjai által terjesztett nézeteket ártalmasnak tartjuk” – nyilatkozta tavaly Peter Susko külügyi szóvivő.