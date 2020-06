A nagy üzletláncok a járvány nyertesei

A szlovák kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megszorító intézkedéseinek az üzletláncok a legnagyobb nyertesei: míg ezeknek még áprilisban is nőttek a bevételeik, az éttermek, a szállodák és a kiskereskedők nagy részét soha nem látott mélyrepülésre ítélték.

A koronavírus március elején jelent meg Szlovákiában, amire a kormány – hogy megelőzze a fertőzés terjedését – többek között a szállodák, éttermek és az üzletek nagy részének a bezárásával reagált. „Csak az élelmiszerüzletek, a drogériák, a gyógyszertárak és a benzinkutak maradhattak nyitva, ami soha nem látott visszaeséshez vezetett a kiskereskedelemben és a szállodaiparban” – mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.

A Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérése szerint – a márciusi, nem egész 4 százalékos csökkenést követően – áprilisban már több mint 14 százalékkal estek vissza a kiskereskedelmi bevételek az egy évvel korábbihoz képest. „Ekkora zuhanásra még a legutóbbi gazdasági válság legnehezebb évében, 2009-ben sem volt példa” – nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Az egyes ágazatok között azonban látványos különbségek vannak.

A legdurvább zuhanást a szállodák könyvelhették el, amelyeknek áprilisban 85 százalékkal estek vissza a bevételeik az egy évvel korábbihoz képest. Több mint 42 százalékkal csökkentek az éttermek, 57 százalékkal az autókereskedők és 25 százalékkal a töltőállomások bevételei is.

„Ez utóbbiak ugyan nyitva voltak, az utazási korlátozások miatt azonban látványosan visszaesett az üzemanyagok iránti kereslet, a bevételcsökkenéshez pedig a benzinárak csökkenése is hozzájárult” – tette hozzá Sadovská.

Míg a kisebb üzletek nagy része soha nem látott nehézségekkel volt kénytelen szembenézni, a nagy üzletláncok még nyertek is a korlátozásokon.

„Mivel a lakosság gyakorlatilag csak a szuper- és hipermarketekben vásárolhatott, ezek bevételei az elmúlt hónapokban tovább nőttek. A járvány kitörését követő bevásárlási láznak köszönhetően ezen üzleteknek a bevételei márciusban 13 százalékkal ugrottak meg az egy évvel korábbihoz képest, de még a bevásárlási láz lecsengését követően, áprilisban is további 2,5 százalékos növekedést produkáltak”

– mondta el Koršňák. Szerinte ehhez hozzájárult az is, hogy az éttermek bezárása és az alkalmazottak otthoni munkavégzése miatt jóval többen étkeztek otthon, és az ehhez szükséges élelmiszerekből is többet vettek a szupermarketekben, mint korábban. A járvány miatt áprilisban nagyjából a tizedével több pénzt hagytunk azonban a gyógyszertárakban is.

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? Az elemzők szerint a járvány által leginkább sújtott kiskereskedők az előttünk álló hónapokban sem lélegezhetnek fel. „Az elmúlt hetekben ugyan feloldották az üzleteket érintő járványügyi intézkedések nagy részét, így már a májusi kiskereskedelmi adatok is jobbra sikeredhettek, nem szabadna azonban megfeledkeznünk a szlovák gazdaságot ért súlyos csapásról. Az elkövetkező időszakban rengetegen veszítik majd el a munkájukat, és a bérek növekedésének is búcsút inthetünk, ami a lakosság bevételein, ezen keresztül pedig az üzletek forgalmán is meglátszik majd” – vallja Sadovská.

A bevételeik látványos növekedésével így az üzletek nagy része továbbra sem számolhat. „A járvány előtti szintre leghamarabb a jövő év végén, inkább azonban csak 2022-ben sikerül majd visszakapaszkodnunk” – állítja Koršňák.