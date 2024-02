Fico aláírta a büntetőjogi törvényt, levelet küldött Čaputovának

„Teljes mértékben tiszteletben tartom azt az alkotmányos jogát, hogy a kézhezvételétől számított 15 napon belül, az észrevételeivel kiegészítve visszaküldje a törvényt a parlamentnek. Ha úgy dönt, hogy él ezzel a jogával, konkrét törvényi megoldást fogok javasolni az erőszakos bűncselekmények elévülési idejének hosszára vonatkozóan” – áll Fico levelében.

Ha a köztársasági elnök a Fico által javasoltakkal egészíti ki a büntetőjogi törvényt, a kormány azt fogja javasolni a képviselőknek, hogy a visszaküldött törvény újbóli megszavazása során fogadják el ezeket. „Ha úgy dönt, hogy a javasolt kiegészítéseken túl is módosításokra van szükség, a kormány a parlamenttel közösen a közeljövőben más törvényes megoldást fog találni az erőszakos bűncselekmények elévülési idejének hosszára” – fogalmazott a miniszterelnök.

Hozzátette azt is, hogy az erőszakos bűncselekmények elévülési idejének hossza „technikai kérdés a kormány számára, nem ez a büntető törvénykönyv elfogadott módosításának lényege”.

A btk. módosítását az igazságügyi minisztérium terjesztette be, a parlament a múlt héten megszavazta. A jogszabály a Különleges Ügyészi Hivatal megszüntetéséről rendelkezik, emellett számos változást vezet be a büntetési tételek, a vagyon elleni bűncselekmények szankcionálása és az elévülési idők terén is. A parlament gyorsított eljárásban tárgyalt a módosításról.