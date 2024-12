A mindenkit érintő megszorítások árnyékában a kormány milliókat készül új repülőgépekre költeni

A belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok (Hlas) néhány nappal ezelőtt terjesztette a kabinet elé a Szlovák Köztársaság légi szolgálatának hosszabb távú fejlesztési tervét, amely egészen 2035-ig irányoz elő különböző reformokat. Bár a projekt megnevezése elsőre rendkívül technokratikusnak tűnhetk, a gyakorlatban a légiflotta komoly bővítését készíti elő, tájékoztatott az Aktuality.

A tervek szerint a két meglévő Airbus A319 CJ, valamint a nyugdíjazott Fokker 100-asok mellett egy újabb, nagy befogadóképességű és egy kisebb, 9 személyes repülőgéppel bővülhet a kormány flottája. A belügyi tárca számításai szerint ezek beszerzési költsége legalább 40-50 millió euró lehet.

Miniszteri versengés

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy két héttel Šutaj Eštok előtt a védelmi miniszter, Robert Kaliňák (Smer) ugyancsak VIP-gépeket szeretett volna vásárolni. Kaliňák a meglévő L-410-eseket a luxus kategóriába sorolható, Bombardier Global 5000 típusú repülőgépekkel akarta helyettesíteni. A védelmi minisztérium repülővásárlási törekvései azonban ezzel még nem érnek véget. Jelenleg a kabinet több tagja is Brazíliában tartózkodik, ahol az Embraer repülőgépgyártó cég székhelye is található, így nem kizárt, hogy újabb üzlet előkészítése zajlik.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezúttal is elmaradt az érdemi szakmai párbeszéd, a kormány pedig a szokásos értékelési folyamatot megkerülve, stratégiai beruházásként hagyta jóvá a légiflotta bővítését.

Előzzük a szomszédaink

A tervezett bővítés kapcsán érdemes megjegyezni, hogy Szlovákia jelenleg összesen 6 géppel rendelkezik, ezzel a számmal pedig az összes szomszédunkat magunk mögé utasítjuk. Magyarország ugyan négy repülőgéppel - két Airbus és két kisebb Falcon - repül, de még ez sem közelíti meg Szlovákia ambícióit. Csehország beéri két Airbus A319-essel is, Ausztria tulajdonában pedig egyetlen repülőgép sincs. Az államfő, valamint a kabinet tagjai rendszeresen utaznak kereskedelmi járatokkal, esetleg magángépet bérelnek.

A belügyminisztérium azonban nem csak a flotta bővítésére törekszik. Elképzeléseik között szerepel egy saját szervizközpont építése, egy pilótákat képző szervezet létrehozása, sőt helikopterbázisok kialakítása is. Az új kormányzati terminál ötlete már csak hab a tortán. A szaktárca a világjárvány tapasztalataival próbálja igazolni nagyszabású terveit. Abban az időszakban ugyanis a kormánygépek kulcsszerepet játszottak a védőfelszerelések szállításában. A minisztérium érvei között szerepel az is, hogy különböző válsághelyzetek, valamint a tisztviselők igényei is megkövetelik, hogy azonnal a rendelkezésükre álljanak a repülőgépek.

Kétséges a költségek nagysága

Mivel a kormány stratégiai beruházásként hagyta jóvá a repülőgépek beszerzését, így megkerülhető az érdemi szakmai vita, de a közbeszerzési eljátás is.

A kormány szerint a költségek várható nagysága 170,5 millió euró körül alakul, amit 2025 és 2028 között kívánnak beépíteni a költségvetésbe.