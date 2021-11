A koronavírus a vállalkozások felét lenullázta

Az elmúlt hónap közepéig Szlovákiában nem egész 234 ezer társaság adta le a 2020-ban szerzett jövedelmeiről szóló adóbevallását. „Közülük több mint 108 ezer, vagyis a vállalkozások csaknem fele, egész pontosan 46 százaléka veszteséget vagy a legjobb esetben is 0 eurós nyereséget könyvelt el” – mondta el lapunknak Petra Štěpánová, a Dun&Bradstreet tanácsadó társaság elemzője. Csak összehasonlításképpen: 2017-ben az ilyen vállalkozások száma csupán 25 ezer körül mozgott. Akik idén fizettek adót, azok közül is a legtöbben, nagyjából 57 ezren fejenként kevesebb, mint ezer euróval járultak hozzá az államkassza feltöltéséhez.

„A gazdasági mutatók látványos visszaesése természetesen a koronavírus-járvány okozta válsággal magyarázható, amely alaposan betett a vállalkozásoknak”

– tette hozzá Štěpánová.

Nem mindenkit érintett a járvány azonban azonos mértékben. „Nagyjából 2,5 ezer cég 100 ezer és egymillió euró közötti adót fizetett be, és van 214 olyan társaság is, amelyeknél ez az összeg az egymillió eurót is meghaladta” – mondta el Štěpánová. A vállalati szférából továbbra is a pozsonyi Volkswagen Slovakia autógyártó, az Eustream gázszállító társaság és a Szlovák Vasutak (ŽSR) számítanak a legnagyobb adófizetőknek. A BMB Partners adótanácsadó 2020-as adatai szerint a 300 legnagyobb adófizető társaság együttesen 2,3 milliárd eurónyi adót fizetett be az államkasszába. Ezeknek a cégeknek azonban csak a 22 százaléka van szlovák tulajdonban, 24 százalékuk német, a külföldiek közül pedig a sorban az amerikaiak, a csehek és az osztrákok következnek.