Előnyös is lehet az adóelszámolás

Az elvégzett munkáért senki sem kapja meg a munkaszerződésben szereplő teljes összeget – a bruttó bérből egészség- és társadalombiztosítási díjat, valamint adót vonnak le. Mindez előleg, és az illetékes szakhatóságok évente egyszer elszámolást készítenek. Jó esetben kiderül, hogy év közben túl sokat vontak le a fizetésünkből, és a különbözetet visszaadják, rosszabb esetben hátralékot állapítanak meg, és utólag kell rendezni a tartozást.

1915,01 euró

A havonta levont adóelőlegekkel kétféleképpen lehet elszámolni: éves adóelszámolás vagy adóbevallás formájában. Ez nem mindenki számára kötelező – csak azokra vonatkozik, akiknek az előző évi jövedelme meghaladta az adóalap adómentes részének a felét, azaz 1915,01 eurót. Aki tavaly ennél kevesebbet keresett, annak az adóhivatallal szemben nincs semmilyen kötelessége, ugyanakkor önszántából elszámolhat az adóelőlegekkel, ami megérheti, mert feltehetően túlfizetést állapítanak meg, ami most visszaigényelhető.

Február 15.

Az alkalmazottak számára az éves elszámolás legkényelmesebb és legegyszerűbb módja, ha megkérik a cégük bérelszámolóját, végezze el helyettük. A munkaadó köteles eleget tenni a kérésnek, amennyiben az alkalmazott február 15-éig írásos kérvényt nyújt be, és teljesíti a törvényesfeltételeket. Aki lekési ezt a dátumot, annak március végéig saját magának kell elszámolnia az adóelőlegekkel adóbevallás formájában. A munkaadó csak abban az esetben köteles elvégezni az adóelszámolást, ha az alkalmazottnak nem volt egyéb bevétele. Elutasíthatja azokat, akik fizettek forrásadót, volt jövedelmük bérbeadásból vagy valamilyen vállalkozásból stb. Akinek a munkaadója nem készíti el az adóelszámolást, annak kiállít egy igazolást az adóköteles bevételekről, és az alkalmazott dolgozza ki az adóbevallást.

Gyakran felmerülő kérdések

Az éves adóelszámolással kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekből szemezgettünk a központi adóhivatal honlapjáról.

1. Utólag szeretném érvényesíteni az adóbónuszt a tavaly született gyermekem után. Mi a teendő? Az éves adóelszámolást igénylő kérvényben kitölti a gyermekre vonatkozó részt – megadja a teljes nevet, a személyiszámot és azokat a hónapokat, amelyekben jogosult adóbónuszra. Mellékelni kell a születési anyakönyvi kivonatot.

2. Több munkahelyem volt, és próbálok igazolást szerezni mindegyiktől az ottani béremről, de mi van, ha valamelyiktől nem kapom meg, és a mostani bérelszámolómnak nem tudom időben leadni? Ha nem adja le időben az összes iratot, a munkaadója törvényből kifolyólag nem végezheti el az éves adóelszámolást, és köteles lesz adóbevallást készíteni.

3. Az év egy részében volt állásom, aztán munkanélküli voltam. Mit csináljak? Ha most is van állása, a jelenlegi munkaadóját megkérheti az éves adóelszámolás elvégzésére, a tavalyi munkaadó(k)tól hoz igazolást az ottani fizetéséről. A munkanélkülisegélyt nem kell bevallani. Ha most nincs állása, megkérheti az utolsó munkaadóját, hogy végezze el az elszámolást. Ha többmunkaadója volt, és egyiknél sem érvényesítette az adómentes részt, bármelyiket megkérheti az elszámolás elvégzésére.

4. Az alkalmazotti fizetésemen kívül volt más bevételem, és adóbevallást készítek. Ha nem kérem az adóelszámolás elvégzését, a munkaadó akkor is ad igazolást az adókötelesjövedelemről? A munkaadó minden egyes alkalmazottnak – annak is, aki helyett nem végez éves adóelszámolást – köteles igazolást kiállítani az adóköteles jövedelemről arra az időszakra vonatkozóan, amely során 2018-ban adóköteles jövedelmet folyósított a számára. Az igazolást legkésőbb 2019. március 11-éig köteles odaadni.

5. Még tavaly februárban megszűnt a munkaviszonyom. A munkaadóm elvégezte helyettem a 2017. évre vonatkozó éves adóelszámolást, túlfizetést állapítottak meg, ám mivel onnan februárban kaptam utoljára bért, a túlfizetést pedig csak később szokták átutalni, én azt a mai napig nem kaptam meg. Mit csináljak? Ha a 2017. évre vonatkozó adóelszámolás eredménye adótúlfizetés volt, azt a májusban átutalt áprilisi bérrel, azaz legkésőbb 2018. május végéig ki kellett fizetni. Ezért a munkaadó a felelős. Vegye fel a kapcsolatot volt munkaadójának a bérelszámolójával, és kérje, hogy az összeget haladéktalanul fizessék ki!