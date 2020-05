A kisebbségi kultúra is megérzi a járványt

A koronavírus-járvány jelentős problémákat okozott a kisebbségi kultúra világában is. A nyári rendezvényeket elhalasztották, vagy lefújták. A nemzetiségi kulturális intézmények egyik fő finanszírozójánál, a Kisebbségi Kulturális Alapnál (KKA) pedig fennakadások, változások történtek.

Az alap igazgatója, Molnár Norbert kérdésünkre elmondta, a 2020-as évadra beadott pályázatok egy részéről még nem sikerült dönteniük. A roma kisebbség közművelődés témájú pályázatairól szóló bizottsági ülés ma kezdődik.

Egy hét múlva az interkulturális dialógust támogató bizottsághoz érkezett kérvényekről szóló ülések indulnak el. Május utolsó hetében pedig a magyar művészeti bizottsághoz beadott támogatási kérelmeket bírálják el. „Ezek videókonferenciák formájában valósulnak meg” – mondta Molnár.

Az igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány miatt a nyári fesztiválokra beadott pályázatokkal van a legnagyobb gond. Ezen rendezvények egy részét ugyanis elhalasztották. „Azonban minden nyertes pályázót arra kérünk, gondolják át, aláírják-e egyáltalán a támogatásról szóló szerződést, mert ha végül nem tudják megvalósítani a rendezvényt, akkor sokkal problémásabb a pénzt visszaadniuk, mint le sem hívniuk” – mondta Molnár. Hozzátette, az alapnál arra számítanak, hogy a járványhelyzet miatt a nyári fesztiválokra biztos nem kerül sor. „Ezeket nem lehet őszre vagy télre halasztani. Ezért, ha a nyertes pályázók már most tudják, hogy nem fogják az alappal megkötni a támogatásról szóló szerződést, akkor azt adják a tudtunkra” – fogalmazott az igazgató, aki szerint ez azért is fontos, mert akkor a ki nem fizetett összegekből még idén júniusban kiírnának egy újabb pályázati felhívást. Ennek keretében a kulturális szervezetek olyan tevékenységekre pályázhatnának, amelyeket a járványügyi korlátozások ellenére is végezhetnek.

Molnár szerint az alap által támogatott 10 nagyobb nyári rendezvényre összesen nagyjából 400 ezer euró támogatást ítéltek oda. „Egy ilyen összeg visszaérkezésénél már megéri kiírni egy újabb pályázati kört” – mondta az igazgató arról a lehetőségről, ha ezen események szervezői kinyilvánítanák, hogy nem hívják le a támogatást. Az alap vezetője elmondta, hogy a járványhelyzet miatt az összes pályázat lezárásának határideje jövő március 31. lesz.

Ahogy az már korábban kiderült, a fesztiválok közül a Gombaszögi Nyári Tábort idén nem tartják meg, több nagyobb rendezvényt pedig egyelőre augusztusra, vagy őszre halasztottak. A KKA közművelődést támogató pályázatai közül ugyanakkor ezekre az eseményekre ítélték oda a legnagyobb, egyenként több tízezer eurós támogatást.